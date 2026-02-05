春節送暖 新北平安袋助弱勢

新北市政府持續推動「春節平安服務」，今年春節期間，特別準備2000份「平安袋」，並結合100間宮廟寺院提供「平安餐」。（高鈞麟攝）

農曆春節期間，新北市政府持續推動「春節平安服務」，特別準備2000份「平安袋」，並結合100間宮廟寺院提供「平安餐」、偏鄉里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，以及四大超商「幸福保衛站」服務，照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，讓需要幫助的民眾在春節期間能溫飽無虞、安心過年。

春節平安袋自民國105年推動至今已邁入第11年，累計發放逾2萬份，馬年平安袋市值約1380元，「春節平安袋」備有白米、麵條、泡麵、調理包及罐頭等基本民生物資。

新北市長侯友宜表示，當多數家庭歡慶春節時，仍有弱勢族群面臨生活困境，市府每年持續推動「春節平安服務」，另結合「好日子愛心大平台」媒合1萬張待用餐券，一併放入平安袋中，作為即時援助的重要支持，讓有需要的民眾可於春節期間持券至愛心店家取餐，確保基本餐食不中斷。

社會局長李美珍表示，對於春節期間面臨生活壓力的弱勢家戶而言，這些即時、貼近日常所需的民生物資能提供實質支持與安定力量。今年持續結合宮廟、企業捐助物資，並由物流公司協助包裝與配送，展現公私協力的溫暖關懷。

社會局說，春節平安袋發放期間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至各派出所領取，警察同仁值勤時，若發現有需要的民眾，也將主動致送平安袋。平安袋以臨時急難、無力負擔餐食者為主要服務對象，應將愛心留給真正需要的民眾。

此外，新北市政府亦結合全市100間善心宮廟寺院，於除夕至初五發放「平安餐」，供應粥品、麵食、湯圓等熱食。「幸福保衛站」針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全市2293間四大超商門市登記取餐。