春節送暖！王紹華總經理帶團隊探訪中彰榮家

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆新年將至，今（6）日，欣中天然氣公司總經理王紹華帶領團隊，特別前來榮家探訪，向長輩們送上春節慰問金與禮券，傳遞溫暖關懷。捐贈儀式於榮家最具代表性的「中正堂」舉行，長輩們在鮮豔紅色春聯與溫暖燈光映襯下，臉上洋溢笑容，現場彷彿提前迎來新春佳節。

欣中天然氣公司王紹華總經理率團隊前往中彰榮家慰問長輩，送上春節慰問金與禮券，傳遞溫馨關懷。（中彰榮家提供）

王紹華逐一與每位長輩握手，親切問候近況，細心傾聽他們分享在榮家的生活點滴。有的長輩談起每日運動的樂趣，有的聊起廚房裡的小確幸，互動中笑聲不斷，也讓現場充滿濃濃的家庭氛圍。陪同的榮家員工與長輩們一起拿起紅色春聯拍照留念，喜氣洋洋，畫面溫馨感人。

廣告 廣告

受贈代表江中田伯伯感性表示，王紹華總經理甫於去年底上任，仍不辭辛勞前來榮家慰問，讓退伍榮民長輩們深受感動。「特別是在歲末之際來看我們，陪我們話家常，真的很溫暖。欣中天然氣公司的關懷，讓我們感受到被重視與尊敬。」江伯伯語帶感動。

欣中天然氣公司王紹華總經理率團隊前往中彰榮家慰問長輩，送上春節慰問金與禮券，傳遞溫馨關懷。（中彰榮家提供）

王紹華總指出，春節是國人最重視的傳統節慶，也是家人團聚的時刻。欣中天然氣公司秉持感恩之心，特別前來榮家關懷曾為國家奉獻一生的榮民長輩，並致上崇高敬意。他表示：「每位長輩都是國家的寶貴資產，感謝你們為社會奠定安定與繁榮。祝福大家新春快樂、平安健康！」

欣中天然氣公司王紹華總經理率團隊前往中彰榮家慰問長輩，送上春節慰問金與禮券，傳遞溫馨關懷。（中彰榮家提供）

中彰榮家主任呂德義表示，欣中天然氣公司長期熱心公益，持續投入榮家關懷服務，不僅提供實質資源，也用心陪伴長輩，提升照顧品質。「今天的慰問不僅帶來物資，更讓長輩們感受到社會各界的溫暖與關愛，對長輩而言意義非凡。」