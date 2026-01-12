春節送禮吹起植物風潮，高敏敏營養師教你選

(圖／潤之泉. 潤心田提供）

圖／潤之泉. 潤心田提供

農曆春節將近，送禮不僅講求體面，更越來越重視健康與心意。近年消費者對 「健康、營養、無負擔」的需求持續升溫，蔬食概念與永續意識抬頭，深耕植 物性營養領域的品牌【潤之泉. 潤心田】看準市場趨勢，推出主打全素、有機、無添加的有機優蛋白滴積精（Plant-based Organic Protein Essence）， 以純淨原料結合專業發酵工藝，成為春節禮盒市場中備受蔬食及樂齡族群關注 的健康新選擇。

年度代言人高敏敏營養師親自分享使用心得 (圖／潤之泉. 潤心田提供）

【高敏敏營養師肯定，植物性營養同樣完整到位】

針對市場上日益多元的營養補充食品，高敏敏營養師指出，素食族群在日常營養補給品上，特別是在蛋白質與支鏈胺基酸（BCAA）選擇上，仍相對有限。

潤之泉. 潤心田有機優蛋白滴積精，嚴選花蓮有機黑豆作為營養核心，透過專業 發酵技術，將原本結構完整的豆類蛋白，轉化為較易利用的小分子胺基酸與支鏈胺基酸（BCAA）。結合黑豆作為優質蛋白質的特性，讓植物性來源的營養補給得 以對應現代人日常體力恢復與營養補充需求，提供市售滴雞精以外的純素選擇。 此外，產品成分簡單、具備低鈉、低磷、低鉀、零普林等特性，強調無香料、無 色素、無防腐劑、無化學添加，呼應品牌長期推動的綠色飲食理念，滿足現代消 費者對成分透明與飲食友善的期待。口感溫和不厚重，適合長輩、上班族、茹素 族群、孕媽咪及希望補充營養但不想攝取過多油脂與負擔的族群作為日常補充的 優質選擇。

圖／潤之泉. 潤心田提供

【從日常補給切合春節送禮需求，讓健康議題成為有溫度的心意】

源自宜蘭的「潤之泉．潤心田」，三十年來深耕天然無添加飲品領域，產品通過 多項國際品質與有機認證，行銷海內外。品牌觀察到，無論是日常補養或年節送禮，消費者的選擇正逐漸轉向天然、純淨、可長期安心飲用的健康型補給。

全素、有機、清爽低負擔的「有機優蛋白滴積精」，正好回應現代家庭對補養與 送禮兼顧的需求。配合春節團圓時刻，潤之泉．潤心田於官網推出春節限定優惠，並於各大藥局通路及有機門市同步販售，讓消費者在傳遞年節祝福的同 時，也將健康與關懷一併送到親友心中。

健康飲品、功能性飲品禮盒，企業採購送禮首選推薦

潤之泉 潤心田

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路 75 號

營業時間：週一到週五 09：00～18：00

電話：(03)988-5968

官網：https://lihi.cc/Ar0jx

LINE：https://lin.ee/OeFoVbo

