春節送禮多一份意義 北市庇護工場推春節好禮、商品加倍送

圖▲臺北市勞動局長王秋冬及企業來賓合影留念，為活動啟動儀式揭開序幕。

【記者張嘉誠／綜合報導】

一份春節禮盒，背後承載的不只是送禮心意，也能成為一份對努力工作的支持。臺北市政府勞動局所屬勞動力重建運用處，持續透過多元行銷與回饋機制，協助庇護工場身心障礙者穩定就業、拓展產品通路，自114年12月23日至115年2月28日推出新春好禮「商品券加倍送」活動，邀請市民以行動一起支持身障朋友。

圖▲長官、企業、網紅藝人與庇護夥伴走秀後大合照，展現公益共融與社會關懷精神。

重建處12月23日在臺北市市政大樓1樓ENJOY臺北餐廳舉辦「115年度臺北市庇護工場春節產品行銷暨減重大作戰頒獎活動」，現場除展示庇護工場豐富且多元的春節禮盒及產品，同時進行身障夥伴們「減重大作戰」成果頒獎，並邀請10組庇護職人、網紅藝人登台走秀，包含：關韶文、銘銘就、周露露、靖雯、陳 The Chen、林美貞、林義傑等7位知名人物。

圖▲「減重大作戰」頒獎合影，見證健康行動的努力與成果。

重建處表示，今年舉辦的「減重大作戰」及「活力8000 健康滿分」健走活動，鼓勵臺北庇護員工在穩定就業之餘，養成規律運動與健康生活習慣。此次活動共有262人參與，合計成功減重逾500公斤，累積步行達39萬公里，相當於從「地球走到月球」，充分展現了臺北庇護工場源源不絕的正向能量與生命力，將持續辦理。

臺北市勞動局長王秋冬表示，身心障礙者在職場上的每一分努力，都值得被看見、被支持。為了讓更多市民用實際行動力挺身障就業、給予溫暖回饋，他特別宣布2項好消息：第一，只要成為「微笑商城」（https://reurl.cc/Rqj0jZ）網站會員，23日即可獲得2張面額60元的商品券；第二，即日起至115年2月28日止，凡於微笑商城消費滿額，商品券將加倍回饋，邀請大家一起用消費傳遞善意，讓支持成為一種日常。

圖▲知名書法家謝諤老師現場揮毫，題寫「駿馬奔騰迎財喜」、「瑞氣臨門福運來」對聯，為活動增添濃厚的新春喜氣。

此外，只要加入「微笑商城」網站會員，在庇護工場單筆消費滿100元，登錄發票後即送2張20元商品券，最高單筆消費滿1,200元可獲得送2張350元商品券。

今日活動現場，許多貴賓親自到場表達支持，包括多位長期支持的企業團體共襄盛舉，例如：威合股份有限公司林華成總經理、新光產物保險股份有限公司張鈞皓副理、永豐投信孫詩怡副總經理，以及台北市園藝花卉業職業工會龎立文總幹事，齊聚一堂，以實際行動支持活動推動，充分展現公私協力、攜手共好的精神。