春節送禮挺在地 新北農業局精選農村好物傳遞土地心意

〔記者羅國嘉／新北報導〕春節送禮不只講究心意，更能傳遞對土地的關懷。新北市農業局精選多項結合在地文化與永續理念的「新北農村好物」，從淡水茶籽油、平溪野蜂蜜到石門火山岩梯田米與石碇友善龜茶，邀請民眾透過「走吧！農村不遠！」平台選購，以實際行動支持在地小農，讓年節滋味更有故事。

新北市農業局長諶錫輝指出，平溪地區擁有潔淨水源與豐富原生植物，孕育出風味獨特的蜂蜜。紫東社區推出的「紅淡比蜜」，取自台灣北部特有的森氏紅淡比樹，色澤琥珀透亮，酸甜爽口並帶有濃郁花香；龍安社區的「野蜂蜜」則為原生野蜂一年僅採收一次的珍貴蜂蜜，入口微酸、回甘悠長，完整封存山林百花精華。

另外，位於石門嵩山社區的「千歲米」，生長於全台唯一的陽明山火山岩石砌梯田，米粒黝黑飽滿、富含花青素，並以友善耕作方式栽培，保留天然風味與營養價值，展現火山岩梯田的獨特農業樣貌。

諶錫輝說，淡水樹興社區盛產茶籽油，素有「液態黃金」之稱，富含不飽和脂肪酸與抗氧化成分，無論是茶油麵線或茶籽油雞，皆兼顧美味與健康。三芝三和社區則以創新研發推出洛神系列產品，新上市的「初戀米香」口感酥鬆、香氣十足，成為年節午茶的新選擇。

石碇永安社區打造「龜茶」品牌，因茶園鄰近翡翠水庫食蛇龜與柴棺龜保護區，堅持不使用除草劑與刀片式除草機，以友善農法守護生態環境，並推出文山包種茶、東方美人茶與蜜香紅茶三款特色茶品，品牌名稱更寓意「Good Day」的美好祝福。

