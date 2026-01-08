春節送禮省荷包 馬年禮盒大砍5折 會員再享專屬價

路易莎1、2月出示黑卡購買咖啡豆、濾掛咖啡禮盒可享優惠。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，送禮商機提前發酵，連鎖品牌馬年禮盒陸續登場，除了糕點甜餅穩坐主流，茶葉與咖啡禮盒同樣適合送給不嗜甜的長輩貴人，預期業績與去年相比可微幅成長或持平。

路易莎年年熱銷的咖啡禮盒祭限定好康，1、2月只要出示黑卡即可享折扣，包括咖啡豆「1／4磅＆半磅」單包75折、「1／4磅」2包7折，濾掛咖啡任選2盒以上享總金額5折好康；另外，門市現正主推超越精品系列「衣索比亞 夏娃藝妓 日曬」，限時優惠價120元就能品嚐高檔滋味。

星巴克馬年主打逾20款春節禮盒。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克「星福花生可可杏仁捲」外型為Bearista達摩不倒翁造型桶。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克主打逾20款春節禮盒，更邀請藝術家Eszter Chen（陳純虹）打造全新春節禮盒視覺，將新年祝福化作一匹閃耀星光的「星河之馬」，相當夢幻，首推「星巴克星韻」以喜慶紅色系禮盒包裝，禮盒內精選TEAVANA英式紅茶與阿里山烏龍茶2款茶包，搭精巧西式脆餅與奶油捲，層次豐富；另推薦「星福花生可可杏仁捲」，以「不倒精神」為靈感並融合象徵開運與必勝的紅色達摩元素與馬年意象；星禮程會員12日前至門市以帳號中任一隨行卡或App行動支付全額買指定禮盒，單件以上享專屬88折。

伯朗咖啡推「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」。（金車提供／朱世凱台北傳真）

伯朗咖啡館攜新銳書法藝術家王意淳、甜點品牌Guiltless與琥泊茶苑四方共同打造新春禮盒，包裝皆以王意淳手寫書法賀詞「啡凡順心」為設計主軸，禮盒內嚴選3款伯朗咖啡暢銷的噶瑪蘭威士忌桶陳濾掛咖啡，包括葡萄酒桶、波本桶、雪莉桶3種風味，分別用瓜地馬拉、哥倫比亞、曼特寧單品咖啡豆吸收酒桶熟成精華，呈現多元風味，再搭Guiltless春節限定「義大利白松露焦糖堅果牛軋餅」、「頂級奶香花生乳酪牛軋餅」，堆疊出輕奢香甜氣息。

LADY M推「2026馬年新春可麗捲餅禮盒」。（LADY M提供／朱世凱台北傳真）

LADY M以「躍動迎福」為設計靈感推「2026馬年新春可麗捲餅禮盒」，禮盒以奔馬為主視覺，搭配閃動波紋動畫，抽屜開合之間可見馬影如生，「可麗捲餅」則以品牌千層蛋糕的可麗餅皮為發想製成再填入香甜內餡，共有香草、香橙榛果可可、椰子與覆盆子4款風味，即日起至23日於官網開放預購。

