春節送禮要體面 網友熱推美式賣場爆紅禮盒、年菜

網友熱議好市多推出的春節禮盒CP值高，價格省很大！（翻攝臉書「好市多商品資訊分享」社團）

農曆春節將至，美式賣場好市多（Costco）推出多款CP值高、引發討論的春節禮盒，包括牛軋糖、奶油夾心餅、綜合巧克力等，價格比市面上優惠許多，還有不少熱賣的水果禮盒和年菜，讓會員們直呼真的「省很大！」

有會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文，指自己收到公司及主管送的過年禮，竟是好市多買的。她開箱手上四款好市多春節禮盒，大推銅鑼燒、櫻桃爺爺牛軋糖、比利時奶油夾心餅禮盒、科克蘭的綜合巧克力禮盒等，內容物都很有份量，拿來送禮有面子。有會員認為，這些禮盒包裝很喜慶，大家都很愛，一箱箱掃貨。

除了餅乾巧克力禮盒外，大顆的日本蘋果禮盒也很受歡迎，還有過年必買的年菜組合也是搶手貨。網友們也列出推薦清單，像干貝、烏魚子、茶葉、鳳梨酥等，到好市多都買得到。

有網友分享，每年都固定到好市多買禮盒，跟其他地方比便宜種類也多，年菜的選擇也蠻多，呼籲沒訂到喜歡年菜的人，可到現場採購。

