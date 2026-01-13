春節送禮！生鮮水果化身造型蒸包真假難辨 鹹蛋黃台味點心超唰嘴

點點心「雙果迎春水果豬包禮盒」，靈感取自台灣傳統農會水果禮盒，從外箱、配色到防撞包材都神還原復古台味。(緯豆集團提供)

隨著2026馬年新春腳步接近，「點點心」與「老楊方塊酥」看好春節贈禮需求旺盛，皆以濃濃台味的元素為主題，推出特色商品搶食節慶送禮市場。從仿農會水果禮盒的水果造型蒸包，到吃得到鹹蛋黃、南棗核桃糕的多款台式風味小點，品牌業者皆以體面又充滿暖意的台式風情向親友傳遞祝福。

【點點心春節話題禮盒 超擬真水果造型蒸包】

點點心「雙果迎春水果豬包禮盒」把熟悉的年節記憶轉化為趣味十足的造型蒸包，吸睛又有話題，送禮自享皆宜。(緯豆集團提供)

「雙果迎春水果豬包禮盒」內含蘋安包4顆、橘利包4顆、增量版豬仔流沙包1顆。(緯豆集團提供)

緯豆集團旗下人氣品牌「點點心」，搶攻年節宅經濟及送禮商機，以台灣傳統農會水果禮盒為靈感，再推創新力作「雙果迎春水果豬包禮盒」，從外箱、配色到防撞包材，都神還原復古台味，品牌把熟悉的年節記憶轉化為趣味十足的造型蒸包，既吸睛又充滿話題性，送禮自享皆宜。

「雙果迎春水果豬包禮盒」由專業麵點師傅手工製作，將生鮮水果變成一顆顆討喜又應景的水果造型包子，造型吸睛，更蘊含吉祥寓意。其中「蘋安包」造型酷似紅蘋果，內餡融合新鮮蘋果醬與奶黃餡，象徵「蘋安順遂」；「橘利包」外觀為可愛的柑橘，內餡添加柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉，打造清爽的香柚柳橙餡，取其「大橘大利」之意；而「豬仔流沙包」為「點點心」經典招牌，選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，色澤金黃、鹹甜交織，代表「黃金滿溢」的祝福。「雙果迎春水果豬包禮盒」每盒9入裝，定價498元，官網可預購，1月16日起全台門市限量現貨供應。

「點點心」表示將生鮮水果禮盒的包裝概念，轉化為兼具長效保存及宅配便利性的真空冷凍造型蒸包，「不僅解決了民眾年節送禮滿坑滿谷的生鮮水果堆滿家中，卻不知如何處理的存放與保鮮問題，更大幅提升了商品趣味性與話題討論度，亦符合時下年輕人春節伴手禮的市場需求。」業者同時希望透過這次新品計畫，持續活化品牌，接觸到更多年輕客群。

【老楊方塊酥迎新春 經典台味點心滿滿年味】

「春映璀璨」象徵春日繁盛的6款人氣小點，將祝福藏入每一口細節，可吃到「鹹蛋黃醇心蛋捲」、「金沙海苔三明治餅乾」、「花生三明治餅乾」等。(老楊方塊酥提供)

方塊酥品牌推出2款春節限定禮盒-「春映璀璨」(右)、「富貴承禧」，從包裝設計到寓意，以及小點心，皆滿載好運。(老楊方塊酥提供)

「富貴承禧」嚴選品牌4款經典台味小點刻劃家的味道，內裝「鹹蛋黃肉鬆三明治」、「金桔雪花酥」、「紫心地瓜甘梅骰子酥」、「鹹蛋黃醇心蛋捲」。(老楊方塊酥提供)

另外，台灣知名伴手禮品牌「老楊方塊酥」，今年推出「春映璀璨」、「富貴承禧」兩款2026春節限定禮盒，從包裝設計到寓意，以及小點心，皆滿載好運，讓收禮者在新年「馬」上迎來好彩頭。

「春映璀璨」、「富貴承禧」皆以節慶美學與春節文化為出發點打造，不僅融入年節意象，也以多款的台味點心象徵新年喜氣盈門。寄託「春映璀璨」禮盒中的祝福，業者細緻地以6款人氣小點呈現，包含酸甜風味的「檸檬巧克力夾心薄餅」、鹹香交織的「鹹蛋黃醇心蛋捲」、最佳唰嘴組合「金沙海苔三明治餅乾」、又香又酥脆的「花生三明治餅乾」、甜而不膩的「南棗核桃糕」、清新解膩的「台灣高山茶」。

「富貴承禧」外盒靈感則來自過年團聚的場景，是最能夠象徵過年的畫面。底色採用台灣傳統菱形地磚圖騰，象徵穩定與平安，而餐桌上的方塊酥與蛋捲除了連結老楊方塊酥，更代表著跨世代共享的美味。過年從來不只是餐桌上的大魚大肉，而是與家人延續代代相傳的深厚情感。

「富貴承禧」嚴選品牌4款經典台味小點刻劃家的味道，「鹹蛋黃肉鬆三明治」選用台灣豬後腿肉炒製成蓬鬆細緻的肉鬆，再融合「老楊」招牌鹹蛋黃餅乾醬，是最能代表台味的不敗組合；「金桔雪花酥」以台灣金桔果乾搭上配棉花糖與岩鹽餅乾，果香清雅、酸度柔和，老少咸宜；「紫心地瓜甘梅骰子酥」使用紫心地瓜揉入餅體，灑上甘梅粉，風味輕盈卻層次豐富；「鹹蛋黃醇心蛋捲」具備奶香、蛋香與金沙香3種香氣跟風味。

