春節造型卡開運亨通 運財黑虎卡過爐加持

電子支付業者針對馬年新春，開賣吉祥又護佑的造型卡。悠遊卡公司再度攜手北港武德宮，首度以布偶型式打造「運財黑虎布偶悠遊卡」，每卡都經過爐儀式，隨身攜帶象徵福氣帶著走。愛金卡公司一口氣發行「明星3缺1 icash2.0」、「LAIMO來貘娃娃吊飾 icash2.0」與「馬年生肖紀念金幣 icash2.0」共3種造型卡，過年期間不論是收藏或贈禮都充滿趣味性。

祈願丙午馬年財運一路旺，悠遊卡公司第5度與北港武德宮聯手開發造型卡，今(2026)年首度採布偶形式設計，以全新黑虎臉譜為概念，延續黑虎守護與招財的意象，讓黑虎背著金元寶代表財富滿載。布偶尺寸約12 X 13公分，不僅萌感、療癒感十足，更讓信眾感受滿滿的年味。

「運財黑虎布偶悠遊卡」每張售價600元，限量發行6,880份，2月3日上午11點在北港武德宮官網與紀念品部開賣，並於全台7-ELEVEN ibon機台開放預購。每張卡片都經北港武德宮過爐加持，隨身攜帶有如將福氣、財運帶著走。民眾前往北港武德宮參拜走春時，也可持悠遊付APP掃描QR Code捐贈香油錢，落實「無現金生活」。

新春期間親友相聚「湊一桌」，愛金卡公司特別攜手「明星3缺1」遊戲，把麻將變成會說話的icash2.0造型卡，採驚喜盲包方式販售，共有6款造型，不僅有經典「中、發、白、八萬」外，還有「金發財」、「銀發財」等2種隱藏款，感應瞬間還能聽到天團「動力火車」親自配音的語音。每卡售價499元，自2月13日起於7-ELEVEN門市及指定網購平台發售，隨卡附贈遊戲序號卡，有機會拿到最高8萬8,888的i幣。

同時，愛金卡公司發售「馬年生肖紀念金幣icash2.0」與「LAIMO來貘娃娃吊飾icash2.0」。其中金幣卡使用電鍍金幣搭配馬年圖騰，金幣外層包覆保護殼和吊環，建議售價350元。來貘娃娃卡以絨毛材質製作，正面是熟悉的來貘，翻轉過來就變成呆萌小貘，價格為399元。2月3日起雙卡同步於7-ELEVEN和指定網購平台銷售。

