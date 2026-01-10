春節連假、228連假國道交通優惠總整理 台鐵、航空加機位、國道管制疏運措施一次看！(不斷更新) |【旅遊省錢術】
即將迎來長達九天的春節連假！115年春節連假為2/14 (小年夜前一日)至2/22(初六)，共計9天，另115年228和平紀念日連假為2/27至3/1，共計3天，兩個連假僅相隔4天。高速公路局預期將有大量出遊及返鄉車潮湧現，以長假期規模擬定相關國道疏導計畫，建議多搭乘公共運輸，提前掌握路況資訊，避開易壅塞時段，讓連假出遊的交通運輸更輕鬆！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
一、春節連假：
1. 台鐵：
2/12～2/23期間，全線加開271班次，西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)。
115年春節車票販售時間：
1/13 (二) 00:00東部幹線、宜蘭線、北迴、南迴、跨線（宜花東的朋友先衝）
1/14 (三) 00:00西部幹線
1/15 (四) 00:00東線實名制（身分證U/V專屬）
►更多資訊：台鐵公司115年春節連假車票1月13日0時開放訂票
2. 航空加班機、疏運總整理：
春節假期自2月14日(週六)至2月22日(週日)有9天假期，民航局規劃2月13日(週五)起至2月23日(週一)為航空疏運期，共計11天。以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，澎湖航線1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線(不含澎湖—金門/七美航線)共計提供2,462架次，計205,728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。第二波加班機其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數。
交通部民用航空局針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並於1月6日下午6時起統一開放訂位。透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票（例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票）。
►更多資訊：115年春節第二波加班機開放訂位日期及時間
3. 交通管制疏運總整理：
◆連假車潮預測：高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里(mvk)，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。另預估和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量為107~115 mvk；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。
🚗【國道】：
高公局預估春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。
◆匝道封閉路段及時段：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整
115年2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
115年2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。
◆高乘載管制：
115年2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
115年2月18日(初二)至2月21日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
◆收費措施：
單一費率：115年2月14日至2月22日。
路段差別費率：115年2月17日至2月22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
暫停收費：115年2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費。
►更多資訊：115年春節連續假期國道疏運措施宣導網址
◆開放路肩：針對易壅塞路段增開37處及延長17處路段路肩
◆替代道路：
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
►上述替代路線皆可於高公局1968App及高公局網站查詢，沿途亦設有標誌導引。
◆注意事項：
2/19(四)至2/21(六)，每日10-18時封閉國南投服務區聯外便道、每日0-24時封閉國1西螺北向入口往西螺服務區岔道。
2/13(五)12時至2/22(日)24時高速公路局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)
連假期間國5石碇南向及頭城、宜蘭與羅東北向大客車優先通行措施照常實施
高乘載管制方向、路段及時段內，除直接銜接國1及國3之彰化系統交流道以外，各系統交流道及一般交流道均進行管制；高乘載管制路段及時段內，原封閉之交流道入口仍維持封閉。
連假期間實施智慧監控與管理：精進式匝道儀控、多管道發布路況及服務區停車訊息、事故管理。
二、228和平紀念日連假：
228和平紀念日連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段之交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免。
◆匝道封閉路段及時段：
115年2月27日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
115年2月28日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
115年2月28日至3月1日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。
◆高乘載管制：
115年2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(結束時間將視交通狀況機動調整)。
◆收費措施：
單一費率：115年2月27日至3月1日。
路段差別費率：115年2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
暫停收費：115年2月27日至3月1日，每日0至5時。
►更多資訊：115年和平紀念日連續假期國道疏運措施宣導網址
◆替代道路：
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
►上述替代路線皆可於高公局1968App及高公局網站查詢，沿途亦設有標誌導引。
►參考資訊：即時路況資訊-替代道路、省道即時交通資訊網
►更多國道行車的資訊(如國道路網、交流道里程及動線等)，請參考行車指南
資料來源：交通部、高速公路局
資料整理：Vinge
其他人也在看
武陵農場花季管制2/13開跑 場內總量管制、公共運輸接駁、團客預約入場、道路交通管制資訊一次看！
每年眾所矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，及悠遊高品質的賞櫻空間，規劃場內總量管制、公共運輸接駁、團客預約入場、道路交通管制等交通疏運措施。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
Super Junior高雄演唱會應援打卡點！20週年SUPER LIGHT四大地標寶藍色燈光、捷運成員月台、限定專屬列車、交通資訊一次看！
E.L.F.注意！Super Junior演唱會Super Show 10高雄場，將在1/23～1/25在高雄巨蛋連唱三場，高雄特別推出20週年限定打卡活動，整個城市變身寶藍色，不僅在四大地標寶藍色點燈，高捷巨蛋站還設置成員個人月台，紅線捷運則有限定專屬列車，還有人行道燈號等，快記下時間和地點，來捕捉SJ攻佔高雄最美的藍色瞬間吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
春節＋228國道攻略！高公局公布「好走時段」
春節9天連假將至，結束後228和平紀念日3天連假接力，交通部高速公路局今公布國道好走時段，預估初一至初五為假期交通尖峰，南向車流集中初一至初三，北向集中初三至初五，另預估和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰，第2、3日為北向尖峰，預估部分路段將出現「長時段壅塞」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園大廟旁「怡美書店」，百年紅磚老宅變身獨立書店，書香與咖啡交織的靜謐時光
如果你熟悉桃園舊城區，一定知道景福宮(大廟)一帶的街景，向來熱鬧卻帶著歲月痕跡，永樂街不寬，卻承載了許多老桃園人的日常記憶，就在這樣一條街上，有一間靜靜佇立的老屋書店，經過老城區的重新拉皮整理，讓整個市區有變身的感覺；這棟房子是徐氏家族的老房子，三樓便是劍道故事館，2025年新進駐的「怡美書店」，讓人們來到這區不僅可以吃美食，還可以培養文化氣息，最棒的是這裡還可以使用文化幣喔！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 1
札幌經典遊景點推薦！北海道新地標JR TOWER、必買伴手禮六花亭、大通公園必玩亮點
北海道,札幌,日本旅遊,JRTOWER,電視塔,六花亭,大通公園,麵包超人,伴手禮,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 札幌是許多人心中的北海道玄關城市，也是融合自然、購物、美食與城市景觀的經典旅遊地。從札幌車站出發，百貨公司、商場與地下鐵路網無縫串連，再加上最新地標 JR TOWER 的登場，就算外頭飄雪、寒風刺骨，也能在室內盡情享受北海道的都市魅力。而走到戶外，城市中心那條綿延約 1.5 公里的 大通公園，以四季變換的花卉、綠意與藝術雕塑著名，是旅行札幌必訪的代表景點。沿著公園散步，不僅能感受札幌悠閒的生活節奏，視線盡頭更能看見象徵北海道的地標 札幌電視塔 靜靜佇立。從經典景點到必買伴手禮，本篇將一次帶你掌握札幌最不能錯過的旅遊亮點。景點+ ・ 1 天前 ・ 2
春節、228假期好走路段一次看
[NOWnews今日新聞]今年春節連假長達9天，另外和平紀念日的連假為3天。高公局檢視歷年春節及和平紀念日連假的國道交通狀況，預估南向車流集中於初一至初三、北向車流集中於初三至初五。另外和平紀念日連假...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026全台TOP 13年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，剩下一個月左右的時間，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導最新！屏東縣長治鄉水源路一處倉庫今（13）日下午3時17分發生火警，現場火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際。消防局獲報後，立即出動13車24人前往搶救，據現場回報，為堆放在倉庫的紙箱起火燃燒，內部民眾已撤出、無人受傷；火勢在下午4時07分獲得控制，並在下午4時30分撲滅，目前正在處理殘火中。詳細的起火原因還有待進一步調查釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
草莓控手刀衝！蘆洲排隊麻糬店，不只有巨大草莓大福，香菜麻糬更是意外神作
幸福麻糬春と秋是這幾年每到草莓季蘆洲市場美食相當受歡迎的手工草莓麻糬，想吃要提前加幸福麻糬春と秋LINE預訂才吃得到，明明GOOGLE評價只有71則，卻能幾乎每天開攤就排隊沒停過，麻糬口味超級多，很多一般麻糬攤沒有的口味這裡都吃得到！而且幸福麻糬春と秋離捷運站又很近，所以趁著到台北工作空檔特地過來蘆洲市場幸福麻糬春と秋一探究竟，想不到現場人真的相當多啊！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「比別人漂亮一點」的10個自律小習慣！最好的保養品是情緒穩定與早睡早起，養出由內而外的高級美
比別人更漂亮的小習慣：早起20分鐘做拉伸運動早起後的這 20 分鐘，是妳與身體的第一次對話。透過簡單的瑜伽流動、平板支撐（Plank）或臀橋，重點不在於燃燒多少熱量，而是「打開」僵硬的關節與疏通淋巴，拉伸能有效改善晨起的水腫，讓輪廓瞬間緊緻。比別人更漂亮的小習慣：每...styletc ・ 18 小時前 ・ 發表留言
踏入「頂級香氛」的世界！DIOR香氛世家首款皮革調登場、MFK十周年旗艦店華麗升級成話題焦點！
首先不能不提Maison FrancisKurkdjian登台滿十周年的重要時刻！品牌自2015 年進駐台北微風信義、被香迷暱稱為「起家厝」的形象旗艦店，於去年底首度改裝，並在2026年初以全新樣貌華麗回歸~全店以國際精品規格重新打造，選用象徵巴黎靈魂的萊姆石、義大利雕刻紫大理石，以及日...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
南門市場年菜月開跑 老牌酥餅、乾貨凍漲拚買氣｜#鏡新聞
農曆春節倒數一個月，南門市場陸續出現採購人潮，今天（1/14）舉辦年菜月記者會，各大攤商亮相馬年年菜組合，名店備戰春節採買潮。大家最關心，價格會不會調漲，老字號酥餅店跟乾貨業者，坦言油類、肉類都有漲幅，但目前凍漲自行吸收成本，希望能衝出買氣。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 106
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 169
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 77
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 2 小時前 ・ 88