春節連假、228連假國道交通優惠總整理 航空加機位、國道管制疏運措施一次看！(不斷更新) |【旅遊省錢術】

即將迎來長達九天的春節連假！115年春節連假為2/14 (小年夜前一日)至2/22(初六)，共計9天，另115年228和平紀念日連假為2/27至3/1，共計3天，兩個連假僅相隔4天。高速公路局預期將有大量出遊及返鄉車潮湧現，以長假期規模擬定相關國道疏導計畫，建議多搭乘公共運輸，提前掌握路況資訊，避開易壅塞時段，讓連假出遊的交通運輸更輕鬆！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

一、春節連假：

1. 航空加班機、疏運總整理：

春節假期自2月14日(週六)至2月22日(週日)有9天假期，民航局規劃2月13日(週五)起至2月23日(週一)為航空疏運期，共計11天。以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，澎湖航線1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線(不含澎湖—金門/七美航線)共計提供2,462架次，計205,728個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。第二波加班機其中澎湖航線提供6,514個座位數，金門航線提供5,624個座位數，總計提供12,138個座位數。

交通部民用航空局針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並於1月6日下午6時起統一開放訂位。透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票（例如1月6日訂票者，應於1月8日16時前完成開票）。

►更多資訊：115年春節第二波加班機開放訂位日期及時間

2. 交通管制疏運總整理：

◆連假車潮預測：高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里(mvk)，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。另預估和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量為107~115 mvk；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

🚗【國道】：

高公局預估春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

◆匝道封閉路段及時段：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整

115年2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

115年2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

◆高乘載管制：

115年2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

115年2月18日(初二)至2月21日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

◆收費措施：

單一費率：115年2月14日至2月22日。

路段差別費率：115年2月17日至2月22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

暫停收費：115年2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費。

►更多資訊：115年春節連續假期國道疏運措施宣導網址

廣告 廣告

◆開放路肩：針對易壅塞路段增開37處及延長17處路段路肩

◆替代道路：

(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

►上述替代路線皆可於高公局1968App及高公局網站查詢，沿途亦設有標誌導引。

◆注意事項：

2/19(四)至2/21(六)，每日10-18時封閉國南投服務區聯外便道、每日0-24時封閉國1西螺北向入口往西螺服務區岔道。

2/13(五)12時至2/22(日)24時高速公路局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)

連假期間國5石碇南向及頭城、宜蘭與羅東北向大客車優先通行措施照常實施

高乘載管制方向、路段及時段內，除直接銜接國1及國3之彰化系統交流道以外，各系統交流道及一般交流道均進行管制；高乘載管制路段及時段內，原封閉之交流道入口仍維持封閉。

連假期間實施智慧監控與管理：精進式匝道儀控、多管道發布路況及服務區停車訊息、事故管理。

春節連假國道交通疏導措施（圖片來源：高速公路局）

二、228和平紀念日連假：

228和平紀念日連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段之交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免。

◆匝道封閉路段及時段：

115年2月27日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

115年2月28日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

115年2月28日至3月1日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

◆高乘載管制：

115年2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道(結束時間將視交通狀況機動調整)。

◆收費措施：

單一費率：115年2月27日至3月1日。

路段差別費率：115年2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

暫停收費：115年2月27日至3月1日，每日0至5時。

►更多資訊：115年和平紀念日連續假期國道疏運措施宣導網址

◆替代道路：

(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

►上述替代路線皆可於高公局1968App及高公局網站查詢，沿途亦設有標誌導引。

和平紀念日連假國道交通疏導措施（圖片來源：高速公路局）

►參考資訊：即時路況資訊-替代道路、省道即時交通資訊網

►更多國道行車的資訊(如國道路網、交流道里程及動線等)，請參考行車指南

資料來源：交通部、高速公路局

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！