春節連假不孤軍奮戰 衛福部籲「可預約長照服務」

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節將至，但對於失能民眾與家庭照顧者來說，假期間可能出現照顧資源銜接問題。衛福部提醒民眾，各縣市在春節期間仍會繼續提供部分長照服務，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。

衛福部指出，各縣市在春節期間提供的長照服務包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲服務等，呼籲接受長照服務民眾可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利各縣市長期照顧管理中心或社區整合型服務中心(A單位)於春節前先安排連結服務資源，進一步資訊可撥打1966長照服務專線諮詢。

此外，衛福部指出，聘有外籍看護工家庭之被照顧者，只要經評估為長照需要等級2至8級者，其所聘外籍家庭看護工春節期間如有休假或因故請假無法協助照顧，可預約申請勞動部補助短照服務；家庭照顧者為減輕照顧負荷也可事前申請喘息服務。

衛福部再次呼籲，有長期照顧服務需要的民眾，可利用市話、手機撥打1966長照服務專線，春節期間來電，請留下聯絡方式，於115年2月23日起會由各縣市長期照顧管理中心專責人員，主動聯絡。

