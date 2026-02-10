春節連假不打烊 竹市6大急救責任醫院全天候守護市民健康

春節不打烊(門診)。





農曆春節即將來臨，今(115)年農曆春節連假長達9天。為確保市民朋友於年節期間仍能獲得即時、完善的醫療照護，新竹市衛生局已事前完成整體規劃，協調全市6大急救責任醫院於春節期間提供24小時急診服務不打烊，並安排部分門診科別及時段照常開診。同時，亦開設「傳染病特別門診」進行分流看診，降低交叉感染風險，讓市民朋友在春節期間就醫更安心，健康迎接嶄新的馬年。

衛生局長陳厚全表示，為便利民眾快速查詢就醫資訊，衛生局已於官方網站建置「春節專區」，整合春節期間急救責任醫院急診與門診時段、傳染病特別門診資訊，以及克流感與COVID-19抗病毒藥物合約醫療院所、疫苗接種等相關醫療服務資訊。也提醒民眾春節期間切勿忌諱就醫，可多加善用線上資源，即時掌握醫療訊息，守護自身與家人的健康。

衛生局提醒，春節連續假期較長，慢性病患用藥切勿中斷。高血壓、心臟病、糖尿病、氣喘、痛風及中風等慢性疾病患者，應事先檢視藥量是否充足，提前備妥假期所需藥品，並依醫囑定時服藥。春節飲食也應注意節制，高血壓患者每日量測血壓，糖尿病患者團圓聚餐留意飲食控制，家屬也應多加關心長輩身體狀況，安心過好年。

衛生局強調，春節期間圍爐、守歲及走春活動頻繁，加上時序入冬、呼吸道病毒活躍，民眾無論在家或外出，皆應落實手部衛生與咳嗽禮節，勤洗手、生病時配戴口罩，以降低感染及傳播風險。另近日氣溫變化大，年長者應特別注意保暖，避免誘發心血管疾病；若出現發燒、感冒等不適症狀，建議配戴口罩並在家休養，避免出入公共場所，以維護自身及他人健康。



