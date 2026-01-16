春節連假不斷藥！1／31起可領慢性病用藥 藥師提醒1眉角

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，為避免春節期間用藥中斷，今年特別可提早於春節前14天，即1月31日（六）起，持慢性病連續處方箋到藥局領取下個月的藥品。（藥師公會全聯會提供／林周義台北傳真）

農曆春節即將到來，今年春節連假長達9天（2月14日至2月22日），連假期間部分醫院、診所與藥局可能調整營業時間，藥品物流配送也可能暫停。為確保慢性病患者的用藥需求不受影響，藥師公會全聯會呼籲民眾，若連續處方箋的藥品會在春節期間用完，1月31日起請儘早前往社區藥局或醫療院所領取藥物，避免因假期用藥中斷。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，為避免春節期間用藥中斷，今年特別可提早於春節前14天，即1月31日（六）起，持慢性病連續處方箋到藥局領取下個月的藥品。

黃彥儒提醒，慢性病連續處方箋本來已提前幫民眾把「10天彈性」計入，有些醫療院所會在處方箋上標示可提前領藥日期作為提醒，但若再從這個日期往前推14天，就等於「已經提前，又再提前一次」，實際上可能變成提早近20幾天領藥，不僅不符年前提前領藥規定，也容易在藥局領藥時產生爭議，甚至白跑一趟。

民眾只要記住一個原則，就是看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期。（藥師公會全聯會提供／林周義台北傳真）

因此，民眾只要記住一個原則，就是看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期。黃彥儒指出，只要藥品確定會在年節期間用完，即可依規定於1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用，避免連假期間無法及時領藥。

若對藥量是否足夠、是否符合提前領藥條件感到不確定，也歡迎提前走一趟附近的社區藥局，請藥師依實際用藥情形協助確認，避免自行推算錯誤而影響領藥權益。

藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、最即時的用藥諮詢與健康守門員，只要有用藥相關疑問，都可主動向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，提前準備好藥品，更放心地團圓過年，讓「藥師在的地方，就是安心的所在」不只是一句口號，而是民眾日常的真實感受。

