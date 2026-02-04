春節連假交通易壅塞 南投疏運、替代道路報你知

公路局中區養護工程分局舉辦南投春節疏運記者會。（記者扶小萍攝）





115年春節連假自2月14日起至2月22日九天，南投縣勢必湧入大量返鄉及觀光車潮。公路局中區養護工程分局4日舉辦「南投地區春節疏運記者會」，說明南投地區「易壅塞路段之疏導」、「國道易壅塞路段之疏運」及「用路人交通資訊」，並特別針對清境、日月潭、草坪頭櫻花季及紫南宮等熱點，說明「避堵時段」與「替代道路指引」，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。連假期間請用路人耐心駕駛，並遵守警察機關機動導引，共同維護行車安全與順暢。

針對南投縣熱門觀光遊憩景點清境農場，預估年假2月18日（初二）~2月20日（初四）上午10時至下午13時易壅塞時段，建議提前於上午9時前到達避開車潮；當天入住旅宿者，可於下午16時以後進入。日月潭風景區2月18日（初二）至2月21日（初五）上午10時至下午14時為易壅塞時段，建議提前於上午10時前到達；當天入住旅宿者，可於下午16時以後進入。

南投地區各熱點都規劃疏運計畫。（記者扶小萍攝）

台21線於國道6號愛蘭交流道往日月潭2座CMS、台14線於國道6號終點至清境間有4座CMS，播放至各路段旅行時間及停車場資訊，如停車場已滿，建議民眾改道前往其他觀光景點。

至日月潭及埔里地區旅遊回程的民眾，如受國道6號愛蘭交流道匝道儀控影響，車流回堵至台14線時，公路局已於愛蘭交流道及台14線前設置前行「國6北山交流道」牌面，指引用路人直行台14線至46k+500左轉北山交流道再接回國道6號西行。

埔里鎮、日月潭、國姓鄉旅遊回程往臺中市區民眾，西行至國道6號舊正交流道如遇回堵，可下舊正交流道行駛台3線北上，或沿北岸路銜接台63線中投公路；國道長途北返民眾，可下國道6號舊正交流道沿北岸路（中118線）銜接台63線中投公路，至國3中投交流道接回國道北上，避開國道壅塞路段，公路局於舊正至臺中替代道路沿線，設有螢光黃替代路線指示標誌。

信義鄉草坪頭值櫻花季期間，台21線愛玉橋(108K)至草坪頭(110.5K)路段預估2月14日~2月22日(初六)上午11時至下午15時將出現車多或壅塞，周遭進行交管，沿線CMS播放替代路線資訊，並鼓勵搭乘接駁車。

公路局透過「智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）」、「道路沿線設置可變資訊系統」、「幸福公路APP」、「警廣路況廣播」及「通報專線」等，提供用路人更多元化的交通資訊管道；春節期間亦派員留守值班，因應路況處理，確保疏運安全與順暢。

智慧化省道即時資訊服務網：提供即時交通資訊，包括國、省道即時影像（CCTV）、路況事件、壅塞情形等，方便用路人掌握全台公路即時路況消息。

可變資訊標誌：南投轄區省道共設置21座可變資訊系統(CMS)，提供最新交通路況及訊息，即時以文字反應即時路況及疏導措施。

幸福公路APP：結合國省道即時交通資訊及地圖顯示，提供使用者於行前查詢國省道即時路況，包含路況影像、路段績效與路況資訊等，協助用路人避開國道壅塞路段行駛替代路徑；此外新開發語音播報功能，沿路主動提醒路況資訊，作為開車的貼心小秘書。

路況廣播：轄區省道路線皆有設置「警廣路況報導」頻道FM94.5、FM105.1標誌牌面，提醒用路人收聽廣播，隨時掌握最新路況。

路況通報專線：為方便民眾通報路況，可撥打公路局用路人服務中心專線0800-231035，或聯絡南投/埔里/信義/員林工務段分別設有24小時值班人員協助，南投工務段049-2234181、埔里工務段049-2982066、信義工務段049-2791510、員林工務段048-382011。





