春節連假代檢廠暫停服務 監理所籲提前驗車

▲春節連續假期代檢廠暫停檢驗請車主預先做好定檢安排。（圖：臺北區監理所提供）

適逢農曆春節連續假期，二月十四日起至二月廿二日為期九天，臺北區監理所今（十）日表示，轄管的新北市、宜蘭縣及花蓮縣共五十六家代檢廠，全面暫停車輛檢驗服務，提醒驗車期限將屆滿的車主，務必提前安排定期檢驗及車輛保養，確保行車安全也避免逾期受罰。

監理所指出，車輛定期檢驗最後期限若落在春節連假期間，可順延至假期後第一個上班日，即二月廿三日辦理。本次連續假期超過五日，凡於二月七日至二月十三日辦理初驗不合格車輛，原可免費覆驗一次，其最後期限得展延至二月廿五日。

車主驗車時應備妥行車執照（除營業車輛外，其餘車輛免附牌照登記書）、汽車強制責任保險須有三十日以上效期，營業客車另須投保旅客責任保險，可就近至代檢廠或各區監理所（站）辦理。

監理所提醒，定期檢驗通知單或簡訊僅為提醒性質，即使未收到通知，車主仍應依行車執照所載指定檢驗日期前後一個月內完成定檢，以免產生罰鍰，建議民眾下載「監理服務」APP，查詢指定檢驗日期並綁定名下車輛，即時接收相關提醒訊息。