春節連假倒數！他曝台灣人秒切換「過年時間」...網友笑翻猛點頭

週五過後就是春節9天連假，一名網友表示，每逢過年，台灣人的時間觀念就會徹底改變，不會特別記住今天的日期，或是今天是星期幾，而是改成「年假前一天」、「小年夜」、「媽媽教你打掃房間要過年了」，其餘日期則一律變成「不知道今天星期幾」，引起大批網友共鳴。

一名網友在Threads發文分享，一到過年，台灣人就會切換成特殊的「時間觀念」，如2月13日為過年前的最後上班日，很多人並不會去記當天是禮拜五，則是稱「年假前一天」。此外，2月14日雖然是星期六，也是春節連假第1天，但不少人腦中一定都會浮現「媽媽叫你打掃房間要過年了」。

原PO指出，2月15日開始之後，很自然就會忘了當天是星期幾，只會記得是小年夜、除夕、初一、初二、初三、初四、初五，直到初六才會意識到，已經是星期日，「明天就要開工了」，得和9天連假說聲再見。

貼文曝光後掀起大批網友共鳴，紛紛表示「謝謝提醒這個現在每天都不知道星期幾的我」、「對啊，為什麼每次一過年就會搞不清楚星期幾」、「腦袋中的日期自動轉換為除夕，初一，初二」、「聽到垃圾車的音樂就表示假期快結束了」、「中間真的不知道星期幾耶，快到上班日又恢復了」。

一名網友也笑稱，不久前才有朋友邀約自己2月21日是否有空，當下也忍不住詢問對方「那天初幾」，彷彿已經開始過年模式。

另一名網友也分享自己的過年時間，如年假第1天稱為「放假先看一下劇」，第2天為「還沒打掃完先看一下賀歲片」，除夕到初二則分別改為「跟不同家人」搶電視遙控器。

此外，初三改為「睡到飽再看甄嬛直播」，初四變成「咦我昨天有睡嗎」，初五變成「螢幕一直亮著沒關係放假嘛」，初六最後一天放假變成「哎喲喂呀明天開工？今天還不在家耍廢看到爆」。



