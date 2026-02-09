春節連假全攻略觀光工廠迎賓 八大主題路線玩出年味新體驗

南市觀光工廠於春節期間照常營業，結合新春限定優惠、特色展示與多元DIY體驗，從經典美食、年節伴手禮到香氛療癒與健康生活，打造一場年味濃厚、知性有感的春節旅遊盛宴，成為闔家走春、親子共遊的首選城市。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 2026新春馬年，喜氣滿城，一馬當先喜來報。春節連假期間，臺南以最具溫度與深度的旅遊樣貌，迎接返鄉與出遊人潮。南市觀光工廠於春節期間照常營業，結合新春限定優惠、特色展示與多元DIY體驗，從經典美食、年節伴手禮到香氛療癒與健康生活，打造一場年味濃厚、知性有感的春節旅遊盛宴，成為闔家走春、親子共遊的首選城市。

為便利民眾規劃春節行程，臺南市政府整合全市觀光工廠資源及周邊特色景點，推出「觀光工廠春節營業 × 新春優惠」整合方案，並精心規劃八大主題旅遊路線，橫跨山線、海線與市區，串聯產業文化、地方風景與生活體驗，讓春節出遊不只是走馬看花，而是一趟能走進城市脈絡、細細品味生活美學的質感旅行。

配合春節檔期，多家觀光工廠推出限定活動，讓走春行程更添驚喜。黑橋牌香腸博物館春節不休館，早春伴手禮免煩惱；虹泰水凝膠世界推出消費滿額拚手氣抽好禮紅包；TJCOS台鉅美妝觀光工廠全館購物滿3,500元即可體驗轉轉樂1次，可獲得價值約280元至5,000元不等的精美好禮；雅聞湖濱療癒森林推出多款新年限定活動組合，滿額贈禮再加碼抽紅包；立康中草藥產業文化館消費滿額再送好禮；隆田觀光酒廠除商品優惠活動外加碼抽獎活動；善化啤酒觀光工廠超過50款特價商品；天一中藥生活化園區和新百祿燕窩觀光工廠也推出多款商品優惠活動。從除夕到初六，南市觀光工廠天天熱情迎賓，陪伴民眾歡喜迎新春。

八大主題路線各具特色，為不同族群量身打造多元春節玩法。「暢遊鐵道・職人探索」串聯烏樹林五分車、美雅家具、東和蜂文化，結合關子嶺風景區，體驗鐵道文化與職人工藝；「漫步米香・香氛療癒」則走訪新營鐵道文化園區、卡多良食故事館、菁寮老街與雅聞湖濱療癒森林，感受慢活療癒氛圍；「徜徉香氣・歷史尋蹤」路線串聯隆田酒廠、天一、蘭都觀光工廠，搭配隆田Cha Cha文化資產教育園區及烏山頭水庫風景區，呈現產業與歷史交織的深度體驗。「穿梭時光・知識科普」則結合港香蘭、善化啤酒觀光工廠，搭配樹谷生活科學館與南科考古館，兼具知性探索與趣味學習。

「甜蜜時尚・生活創藝」走訪彼緹娃與和明織品，串聯老塘湖藝術村與青鯤鯓扇形鹽田，感受生活美學與創意能量；重視健康與產業應用的族群，則可透過「保健夯吉・生技足跡」路線，走訪瓜瓜園、立康與腳的眼鏡足部科學體驗中心，從農產加工、生技應用到健康生活一次體驗。「私藏味蕾・美食樂章」集結奇美食品、新百祿與黑橋牌，搭配奇美博物館與海安藝術街，打造味蕾與藝術兼具的城市饗宴；「魅力醫美・世界遨遊」則串聯萬國通路、台鉅美妝與虹泰水凝膠世界，搭配虎形山休憩公園與十鼓文創園區，展現臺南產業創新與國際視野。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市擁有20家觀光工廠，分布於本市15個行政區，透過觀光工廠串聯，臺南展現古都風華與產業創新的雙重樣貌。從食品、農產、生技、美妝到創新材料，旅遊不只是移動，更是一種理解城市的方式

經發局長張婷媛表示，期盼藉由主題路線與整合行銷推動，提升旅遊便利性與旅客停留深度，持續深化「過年就來臺南」的城市品牌形象，讓民眾於春節期間造訪臺南，皆能留下美好旅遊回憶。此外，民眾在暢遊臺南之餘，亦可同步參加「臺南購物節」抽獎活動，單筆消費滿50元即可登錄抽獎，有機會獲得百萬名車、現金88萬元等多項大獎；另觀光工廠為購物節指定特約店家，凡於現場消費即可享有抽獎序號「雙倍送」優惠，讓民眾在旅遊與購物之間一次滿足，享受雙重樂趣。

南市府誠摯邀請全國民眾把握春節期間來臺南走春旅遊，開心消費，買得越多，中獎機會越高，為新年增添更多驚喜與好運。更多資訊請至：臺南市觀光工廠官網 (www.tourismfactory.tw) 及各家觀光工廠網頁查詢。

