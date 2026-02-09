春節連假全攻略 台南觀光工廠八大主題路線玩出年味新體驗

台南經發局長張婷媛（右四）說，台南二十家觀光工廠，年產值達十三億元，各觀光工廠在春節期間推出限定優惠、抽獎活動、特價商品，不要錯過。（記者陳佳伶攝）

台南經發局長張婷媛。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

台南觀光工廠一年吸引二百卅萬人次到訪，產值高達十三億元，春節期間觀光工廠照常營業搶商機，結合新春限定優惠、特色展示與多元DIY體驗，從經典美食、年節伴手禮到香氛療癒與健康生活一應俱全，打造一場年味濃厚、知性有感的春節旅遊盛宴。

經發局長張婷媛說，南市擁有二十家觀光工廠，從食品、農產、生技、美妝到創新材料，分布在十五個行政區，整合台南觀光工廠資源及周邊特色景點，推出「觀光工廠春節營業 × 新春優惠」整合方案，並精心規劃八大主題旅遊路線，橫跨山線、海線與市區，串聯產業文化、地方風景與生活體驗，讓春節出遊成為品味生活美學的小旅行。

廣告 廣告

八大主題路線各具特色，「暢遊鐵道，職人探索」串聯烏樹林五分車、美雅家具、東和蜂文化，結合關子嶺風景區，體驗鐵道文化與職人工藝；「漫步米香，香氛療癒」走訪新營鐵道文化園區、卡多良食故事館、菁寮老街與雅聞湖濱療癒森林，感受慢活療癒氛圍；「徜徉香氣，歷史尋蹤」路線串聯隆田酒廠、天一、蘭都觀光工廠，搭配隆田Cha Cha文化資產教育園區及烏山頭水庫風景區，呈現產業與歷史交織的深度體驗。

「穿梭時光，知識科普」結合港香蘭、善化啤酒觀光工廠，搭配樹谷生活科學館與南科考古館，兼具知性探索與趣味學習；「甜蜜時尚，生活創藝」走訪彼緹娃與和明織品，串聯老塘湖藝術村與青鯤鯓扇形鹽田，感受生活美學與創意能量。

「保健夯吉，生技足跡」路線，走訪瓜瓜園、立康與腳的眼鏡足部科學體驗中心，從農產加工、生技應用到健康生活一次體驗；「私藏味蕾，美食樂章」集結 奇美食品、新百祿與黑橋牌，搭配奇美博物館與海安藝術街，打造味蕾與藝術兼具的城市饗宴；「魅力醫美，世界遨遊」串聯萬國通路、台鉅美妝與虹泰水凝膠世界，搭配虎形山休憩公園與十鼓文創園區，展現產業創新與國際視野。

包括黑橋牌香腸博物館、虹泰水凝膠世界、台鉅美妝、雅聞湖濱森林、立康中草藥產業文化、隆田觀光酒廠、善化啤酒觀光工廠、天一中藥生活、蘭都等觀光工廠，在春節期間推出限定優惠、抽獎活動、特價商品，不要錯過。

張婷媛表示，民眾暢遊台南之餘，可同步參加「台南購物節」抽獎活動，單筆消費滿五十元可登錄抽獎，有機會獲得百萬名車、現金八十八萬元等多項大獎，觀光工廠為購物節指定特約店家，現場消費即可享有抽獎序號「雙倍送」優惠。