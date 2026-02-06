春節連假出國旅遊注意！全球流感疫情多 日本、韓國皆呈上升趨勢

春節連假將至，許多民眾也準備出國旅遊。不過疾管署監測資料顯示，目前全球流感疫情升溫，鄰近的日本、韓國皆呈現上升趨勢；香港、中國則處在相對高點或中度流行。

新型A型流感去年在中國、柬埔寨、美國等地有通報人類感染病例；在麻疹疫情方面，最近2個月在美國、加拿大、墨西哥、印度、印尼及越南等國，也持續有病例發生，提醒民眾出國旅遊應留意感染風險。

