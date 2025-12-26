春節連假出國「10大熱門城市」公布！想去日本選這天出發，機票便宜近8000元

2026年春節將迎來長達9天的連假，也提前點燃國人規劃出國的熱度。旅遊平台易遊網統計機票銷售數據指出，明年春節整體機票買氣較今年成長超過2成，顯示民眾更傾向把握長假安排海外行程。

從熱門航點來看，日本依舊是國人春節出遊的首選。易遊網公布的10大熱銷城市中，日本就占了5席，東京再度拿下榜首，其次依序為曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋。東京多年來穩居第一名，也反映出日本線長期受到市場青睞。

（圖片來源：易遊網）

除了日本，韓國航線在春節期間的需求同樣明顯升溫。今年旅遊熱度快速攀升的韓國，人氣延續到春節檔期後，首爾與釜山雙雙擠進前10名。以票價來看，首爾春節期間的價格，與2月中上旬出發相比，漲幅接近5成；釜山更出現接近翻倍的情況，高於以往水準，也顯示春節期間供需相對吃緊。

在價格走勢方面，2026年春節機票整體並未出現明顯調漲，與2025年春節相較差異不大。以市場需求量最大的東北亞航線為例，票價最高的時段集中在連假首日至初二，也就是2月14日至2月18日，中位數票價約落在27000元左右，屬於「無須請假」的熱門出發區段，但多數航班的剩餘座位已相當有限。

其中，日本航線的訂位情況尤為明顯。易遊網表示，目前春節期間多數日本航班機位幾近飽和，若仍計畫前往日本旅遊，建議可調整出發時間，提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段。雖然行程會涵蓋上班日，但航班選擇相對多，也能降低票價壓力，與連假高峰時段相比，票價可便宜約7000至8000元，對價格較為敏感的旅客更具吸引力。

除了自由行，團體旅遊市場同樣回溫。根據易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，其中日本持續蟬聯最熱銷目的地。東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港因結合自然景觀與高CP值，成為春節期間的新興熱門選項。

