春節連假到 產險公會籲善用線上投保與電子保單
產險公會今（10）日發布新聞稿指出，溫馨提醒全體國民，春節連假期間人潮與車潮劇增，風險預防應先於事後理賠。民眾在規劃假期之餘，務必檢視自身與家庭的保險缺口，善用「線上投保」與「電子保單」服務，確保保障不中斷。
產險公會特別提醒，民眾可善用電子保單，產險業已全面推行電子保單，民眾可將保單存儲於行動裝置，隨時查閱保額與理賠窗口，落實減碳節能同時提升管理效率。
若遇交通事故，建議按「放、撥、劃、移、等」等五大步驟處理。放置警告標誌、撥打110及保險公司電話、劃線標示（或拍照存證）、移車（無人傷亡且車輛可行駛）、等待警方處理。
另外，各產險公司於春節期間均設有 24小時客服專線，民眾若有緊急需求，可隨時撥打洽詢會員公司0800服務電話，各家號碼請連結左列網址：https://www.nlia.org.tw/news/9750/。
以下為產險公會整理的主要保單保障重點：
一、強化旅遊風險防護：旅遊綜合保險之必要性
因應近年來全球氣候異變及國際旅遊環境變動，產險公會建議民眾出國前，考量自身需求，為自己及家人投保涵蓋旅行平安險、附加傷害醫療險、海外突發疾病醫療健康險，及個人海外旅行不便保險之旅遊綜合性保單，以保障旅遊時面臨的各種風險。
數位投保便利性：民眾可透過各產險公司官方網站，於出發前2小時或依各產公司網路投保所定的時間完成投保，即時生效。
旅行平安險：保障被保險人於旅遊期間因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時，依保險契約的約定給付保險金。
附加傷害醫療險（實支實付/日額型）：保障被保險人在旅遊期間因意外傷害事故時，依保險契約約定給付醫療費用或日額保險金。
海外突發疾病醫療健康險：保障被保險人在海外突發疾病住院、門診或急診診療時，依保險契約約定給付保險金。
個人海外旅行不便保險：包含旅程取消保險、班機延誤保險、旅程更改保險、行李延誤保險、行李損失保險及旅行文件損失保險六大保障。因此，針對連假期間常見的航班延誤、行李損失等意外，個人海外旅行不便保險能有效分擔因行程受阻產生的額外開支。
二、 落實交通安全防護：車險缺口檢視
春節期間為交通事故高峰期，單憑「強制汽車責任保險」僅能提供基礎的身故、失能及醫療保障，對於財損並無支應。
第三人責任險與超額責任險：公會建議民眾加保第三人責任險，視需求補充超額責任保險，以因應高額理賠風險，建構更完善的交通防護網。
道路救援服務： 請事先確認保單內容是否包含道路救援附加條款，以便發生故障或意外時能獲得及時協助。
三、 健全居家財產安全：住火險與居家綜合險
春節期間返鄉祭祖或走春出遊，住家長時間無人看管；親友團聚，用火用電頻率提高。
住火險保障： 提醒民眾檢查住家之火災保險效期。
擴大保障範圍： 近年業界推廣之居家綜合險，已納入第三人責任險（如意外失火波及鄰舍）及竊盜損失險，建議民眾評估轉換，轉嫁居家期間之潛在財產風險。
