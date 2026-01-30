春節連假前一天2/13 嘉縣公車全路線免費搭

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣政府今天表示，嘉義縣公共汽車管理處為服務在外工作、求學鄉親返鄉，辦「春節返鄉免費搭乘公車」活動，春節連假前一天2月13日縣公車全路線及班次可免費搭乘。

不過，公車處表示，駕駛人力緊缺，免費公車服務僅限既有班次，無法另加開班車。

另外，熱門路線阿里山線提供台鐵嘉義站出發的往返班次各10班次，及高鐵嘉義站出發的的往返班次各5班次，搭載人數有限，民眾可提早候車，詳細時刻表可參考公車處官網。

公車處說，全家便利商店代售嘉義往阿里山、奮起湖等預售劃位票，已完成付款取得車票者，及使用與其他機關合作發行優惠套票且乘車日是2月13日者，當天「不能現場退款換取免費乘車優惠」，持當日票券民眾可提早依票面說明辦退票。如果未退票，當天持劃位票者可優先上車。（編輯：李明宗）1150130