春節連假北市垃圾停收4天 除夕加班收運

春節將至，台北市環保局今天（8日）公布連假期間垃圾收運情形，2月16日除夕當天加班收運，初一、初二、初三及逢周日的初六停收4天，2月20日初四恢復收運一般垃圾及資源回收物。環保局建議，若家中有要汰換的舊家具等大型廢棄物，請在2月13日下午4時30分前預約交由各區清潔隊清運。

（圖取自台北市環保局網站）

台北市環境保護局透過新聞稿公布115年春節期間垃圾收運情形，2月15日小年夜正常收運，隔天除夕則在中午及夜間時段加班收運，接著2月17日至19日的大年初一至初三停收，初四起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

環保局表示，2月22日的初六逢周日停收，隔天初七起恢復收運大型廢棄物。

環保局建議，年節即將到來，民眾可提早開始整理居家與戶外周邊環境，若家中有要汰換的舊家具等大型廢棄物，請在2月13日下午4時30分前預約交由各區清潔隊清運。

此外，環保局表示，春節期間若無法配合清運時段，可利用各行政區30處垃圾限時收受點，依據各點營運時間就近排出垃圾，提醒民眾依指示放置，勿任意堆置，且非回收物仍應使用專用垃圾袋，一起維護市容環境。