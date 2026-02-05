春節連假十一天服務不中斷 陳世凱部長赴高鐵南港站慰勉第一線同仁
▲交通部長陳世凱慰勞高鐵北區行車控制中心同仁。（圖：交通部提供）
春節假期即將到來，臺灣高鐵規劃為期十一天春節疏運作業，全力確保旅運服務不中斷。交通部長陳世凱日前前往高鐵南港站慰勉第一線同仁，除親自發放春節紅包提前拜年，營造濃厚年節氣氛，也特別準備飲料與點心，向堅守崗位的「交通人」表達感謝，期勉春節疏運平安順利。
慰勉過程中，陳部長逐一向站務及相關工作人員致意，並親手發送紅包，臺灣高鐵同仁紛紛合影留念，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。不少同仁也對部長貼心準備下午茶感到驚喜。陳部長感謝大家在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車行車安全與旅客服務品質。
陳部長表示，春節是國人闔家團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間。高鐵肩負大量返鄉與出遊旅運需求，需加開多班列車服務旅客，第一線同仁須輪班待命、犧牲與家人團聚時間，這份專業與奉獻精神令人深感敬佩與感動。
陳部長指出，高鐵應持續強化人力調度與應變機制，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢舒適乘車體驗。交通部將與各相關單位密切合作，全力守護春節疏運工作順利推動。最後他再次感謝所有「交通人」辛勞付出，讓民眾返鄉團圓路途更加平安、溫暖。
臺灣高鐵說明，春節疏運期間將加開三百九十五班次列車，其中南下班次一百七十班、北上一百二十五班，十一天合計提供二千一百六十二班次列車服務。另也特別規劃二十七班延後收班列車，都在晚間十二點後抵達端點站，並加開二班提早發車列車，歡迎旅客多加利用。
