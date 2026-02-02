春節連假國道不怕塞！高公局規劃11條長短途替代道路

交通部高速公路局規劃國道11條易壅塞路段的替代道路，提供民眾彈性選擇。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 春節將迎來9天連續假期！高速公路局為因應大量的返鄉車潮，將進行交通管制措施，規劃國道11條易壅塞路段的替代道路，民眾可透過「1968」App查詢，以即時調整行車路線，節省通行時間。

春節連續假期預期將湧現大量返鄉及旅遊車潮，造成國道部分瓶頸路段出現壅塞情形。為提供用路人於尖峰時段有彈性的路線選擇，高速公路局規劃了11條國道易壅塞路段的替代道路。

根據歷年連假交通特性，高公局預測易壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括：國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線、國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向改道台74線及國4。

針對短途旅次，高公局則規劃7條國道短途替代道路，包括：國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林(北斗)雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局表示，已於替代道路沿線設置導引標誌，民眾也可多加利用「1968」App的即時影像功能確認國道即時路況，並透過App「替代道路」功能，比較替代道路與國道之間的旅行時間。另2月14日至16日實施單一費率；2月17日至22日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及0-5時暫停收費等措施。







春節連假國道長途替代道路圖。 圖：交通部高速公路局/提供

春節連假國道短途替代道路圖。 圖：交通部高速公路局/提供