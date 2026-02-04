春節連假國道客運票價6折優惠 返鄉出遊輕鬆省荷包

春節連假國道客運票價六折優惠，返鄉出遊輕鬆省荷包。（記者董秀雲攝）

為迎接農曆春節長假，鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，交通部公路局自一一五年二月十三日零時起至二月廿二日廿四時共十天推出客運優惠措施，歡迎民眾多加使用。

宜蘭監理站站長魏華英表示，在票價優惠部分，計有八十八條國道客運路線享原票價六折優惠；在轉乘優惠部分，搭乘國道客運、臺鐵、高鐵於十小時內轉乘在地客運享基本里程或一段票免費優惠，以及指定幸福巴士路線全程免費等優惠措施；臺北區監理所也已協調轄內各客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

宜蘭監理站也特別提醒大家，為保障民眾權益並有效阻絕詐騙，公路監理機關發送的簡訊已全面採用政府專屬簡訊短碼「111」，為方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊，自一一四年六月起，簡訊內容開頭新增民眾自己的手機號碼末三碼與發送機關名稱之防詐辨識；此外，政府機關的網站結尾為gov.tw，監理服務網的正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」，切勿點擊來源不明之電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，造成個資外洩與荷包失血。

此外，今年大家所期待的武陵農場櫻花季即將開始，交管時間將從二月十三日至三月一日共十七天與春節假期重疊，年節期間安排賞櫻行程之民眾可搭乘由臺北轉運站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星運動公園發車之五條專車路線，或搭乘國道客運轉乘「1751宜蘭-梨山」及「1764羅東-梨山」等二條一般公路客運路線前往武陵農場。