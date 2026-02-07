春節連假國道平鎮系統匝道管制 請用路人多加注意

春節連續假期國道平鎮系統匝道管制，請用路人多加注意！





今(115)年春節9天連續假期將至，為確保國道交通順暢，桃園市政府警察局平鎮警分局配合交通部交通疏導專案，將於2月17日（初一）至2月19日（初三）每日5時至12時，針對國道一號平鎮系統南下匝道實施定時封閉管制，提醒用路人提早規劃行程。

平鎮警分局表示，115年春節連續假期為2月14日至2月22日共計9天，國道一號平鎮系統南下匝道封閉期間，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而本次春節連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，務必要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw/查詢，平鎮警分局祝大家春節假期愉快、馬年大吉。





