春節連假國道易壅塞 高公局規劃11條替代道路

記者李佩玲／臺北報導

交通部高公局今（2）日指出，今年春節連假為2月14至22日，預期將湧現返鄉及旅遊車潮，導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形；為提供用路人於尖峰時段有更多路線選擇，高公局規劃11條國道易壅塞路段的替代道路，建議用路人可多加利用，以節省通行時間。

高公局根據歷年連假交通特性，預測易壅塞路段並規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至臺南地區雙向改道台61線、國6舊正至臺中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1臺中系統與國3中港系統雙向改道台74線及國4。

針對短途旅次，高公局則建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。對此，高公局規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

為加強導引用路人使用替代道路，高公局已於替代道路沿線設置導引標誌。同時，建議民眾可多利用1968App的「即時影像」功能確認國道即時路況，並透過App「替代道路」功能，比較替代道路與國道的旅行時間，選擇適合的路線行駛。

另外，為分散春節連續假期尖峰時段車流，國道於2月14至16日實施單一費率；2月17至22日實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費及0至5時暫停收費等措施。

國道長途替代道路圖。（高公局提供）

國道短途替代道路圖。（高公局提供）

春節連續假期國道收費措施。（高公局提供）