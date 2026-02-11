春節連假國道湧車潮 高公局籲檢查車況再上路

記者李佩玲／臺北報導

春節連假將至，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入國道，交通部高公局今（11）日指出，國道常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致；呼籲用路人連假長途行車前，應落實5油、3水等車況檢查再上路，以確保行車安全。

高公局表示，依據過往經驗，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致。由於高速公路行車速度快，一旦車輛於行駛中發生故障，不僅影響交通順暢，更可能引發追撞事故，造成嚴重傷亡。

高公局呼籲用路人平時應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查5油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、3水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音。

行車途中若發現車輛過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或儀表板警示燈亮起等異常徵兆，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠；停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時盡速利用1968 App一鍵報案功能或撥打1968專線請求協助。

另外，春節連假將以過年返鄉及旅遊為主，為維持高速公路合理行車服務水準，高公局研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，包括匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、增加開放路肩及相關收費措施，請用路人多加留意管制時段並配合。

高公局呼籲用路人平時應確實做好車輛保養，連假長途行車前，檢查車況再上路。（高公局提供）

春節連假國道交通疏導措施。（高公局提供）