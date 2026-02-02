春節連假外出 避開車多路段

公路局召開台南地區春節疏運記者會，強調各相關單位全力參與疏運工作，也提醒民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸。（公路局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

今年春節連假長達九天，民眾可能安排外出走春，公路局雲嘉南養護工程分局等單位，全力投入春節交通疏運工作，提醒民眾連假期間台八十六線、台十七線部分路段可能出現車多情形，應注意即時路況或行駛替代路線。

交通部公路局二日召開台南地區春節疏運記者會，提醒連假期間台八十六線八公里（仁德）路段、台八十六線十七至十九公里（歸仁至關廟）路段；及台十七線一百卅九公里至一百四十二公里（五王大橋~北門）路段，可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸以提升旅遊品質。

廣告 廣告

為紓解台八十六線歸仁至關廟車潮，連假期間每天八時至十二時，將管制台八十六線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，一八二線東行欲以迴轉道上台八十六線，或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，皆將導引至一八二線接台十九甲線再轉往國道三號關廟交流道，請用路人配合現場警方疏導改道行駛。

全球玩家矚目的《Pokemon GO Tour：卡洛斯－臺南》，二十日至二十二日連續三天登場，可能吸引各地寶可夢訓練家齊聚台南都會公園及奇美博物館周邊，活動地點鄰近台一線省道、台八十六線快速公路，雲嘉南區養護工程分局將加強監控鄰近路段，並配合於CMS推播轉乘接駁及車多壅塞等即時資訊。