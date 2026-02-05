春節連假將屆 政院穩定民生物價 卓榮泰：春節期間汽、柴油價凍漲

農曆春節連假將至，行政院長卓榮泰表示，政府全面啟動春節整備，除確保交通疏運順暢、醫療量能充足與治安維護外，並穩定民生物價。卓揆宣布，春節期間汽、柴油價格凍漲，天然氣與桶裝瓦斯至2月底價格不調整，盼減輕民眾與業者負擔，讓國人安心過好年。

行政院5日院會各機關部會報告「春節連假整備作業」。行政院長卓榮泰表示，為因應民眾春節期間返鄉團圓及出遊，政府以「道安、食安、平安、治安及國安」五大面向，全面展開春節整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」，確保交通順暢、物資穩定、醫療充足與社會安全，讓國人安心過好年。

卓榮泰指出，今年春節國道最高車流量預估將達平日1.5倍，初二至初四為高峰期，交通部將持續加強高乘載與匝道管制宣導，並彈性啟動疏導措施，確保行車順暢。軌道運輸部分，台鐵將加開約500列次、高鐵加開475班次，並設置前進指揮所協調運能，確保旅客能順利返鄉；航空與海運方面，桃園機場春節期間每日出入境旅客預估約13.7萬至16.4萬人次，政府已協調桃機公司及相關單位加強通關與排隊管理，減少旅客等候時間；國內空海運也增加班次，滿足離島居民返鄉與旅遊需求。

另外，卓榮泰強調，政府穩定民生消費，確保供貨充裕與價格平穩，他也宣布春節期間汽、柴油價格凍漲，天然氣與桶裝瓦斯至2月底前也不調漲。行政院發言人李慧芝轉述說：『(原音)院長感謝經濟部及國營事業在穩定物價的努力，汽、柴油價格在春節期間，也就是2月16日到2月23日凍漲，另外天然氣以及桶裝瓦斯到2月底也不漲價，來減輕民眾生活上的負擔，也減輕營業者的負擔。』

卓榮泰也提到，衛福部與地方政府協力推動春節特別門診與健保加成獎勵，鼓勵醫療院所與藥局維持服務量能，並同步放寬慢性病領藥與流感用藥規定，確保醫療量能無虞。

卓榮泰指示，內政部與警政單位春節期間，應強化資安、防詐及打擊賭博等措施，並加強公共場所治安維護；卓榮泰也感謝國軍與海巡人員堅守崗位，強化邊境與海域安全，防範走私與非法越界活動。

最後卓榮泰感謝各部會與第一線執勤人員春節期間堅守崗位，讓政府整備工作得以落實，並指示各機關關懷春節執勤人員，在服務民眾之餘，也能感受到政府與社會的支持與感謝。