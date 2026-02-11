春節連假將至 國道交通疏導措施報你知
今(115)年春節連假為2月14日(小年夜前一日)至2月22日（初六），共計9天。交通部高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里(mvk)，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。
為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，包括入口匝道封閉、高乘載管制、2月17日至22日深夜0至5時國道全線暫停收費等措施。相關交通疏導措施如下：
(一)匝道封閉
1. 2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。
(二)高乘載管制
1. 2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。
2. 2月18日(初二)至2月21日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
(三)收費措施
1.單一費率： 2月14日至2月22日。
2.路段差別費率： 2月17日至2月22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費。
(四)、開放路肩：
針對易壅塞路段增開37處及延長17處路段路肩
(五)、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
(六)、替代道路：
(一) 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二) 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三) 國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四) 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74、國4。
(七)、暫停施工：
2月13日12時至22日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
高公局表示，預估春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。
高公局建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，可多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。
春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看
2026冬奧星光熠熠！ 美國滑雪男神大圈粉
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
