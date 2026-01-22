春節連假將至 空軍規劃2架C-130協助外離島疏運

春節連假將至，為協助外離島地區疏運，國防部今年規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。（資料照／李奇叡攝）

春節連假將至，為協助外離島地區疏運，國防部今年規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。

後次室後勤管理處處長賀志豪少將今例行記者會上表示，國防部依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運。

賀志豪說，如運量仍不足，可再向國防部提出緊急疏運申請，國防部會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外離島地區疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節。

廣告 廣告

賀志豪指出，今年度配合交通部春節疏運期程，規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。

賀志豪表示，自2023至2025年，共計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返臺北及高雄等地滯留旅客之疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。

賀志豪強調，國防部將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130型機協助運輸，盼協助民眾及官兵返鄉或返回工作崗位。



回到原文

更多鏡報報導

3連假疏運計畫啟動 台鐵、高鐵各增開350、244班次

失事F-16V黑盒子在海底2500公尺！空軍委託外國團隊「待海象好轉打撈」

F-16V戰機找到了！空軍：將打撈機體、飛官持續搜尋

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！