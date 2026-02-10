春節連假將至 陳其邁指示市府團隊落實環境整備與公共安全

▲陳其邁感謝台新新光金控股份有限公司捐款贊助桃源區建山國小赴美交流經費。

【記者 王雯玲／高雄 報導】桃源區建山國小獲教育部國教署核定114學年度國際教育補助計畫，陳其邁今(10)日於市政會議中表示，將由5位教師率領12名學生於下週前往美國，進行為期一週的教育與文化國際交流活動；感謝台新金控善盡企業社會責任，為偏鄉學子點亮希望，以及康裕成議長、高忠德議員的大力支持，祝福建山國小師生此行收穫豐富，拓展國際視野。此外，後勁國中黃泰翔同學參加2026年第74屆東京元旦競走大賽，榮獲得國中組3公里冠軍並打破大會紀錄，市政會議上陳其邁公開表揚，並頒發獎勵金。

▲市政會議表揚後勁國中參加「2026年第74屆東京元旦競走大賽」獲得國中組3公里冠軍並打破大會紀錄。

因應春節9天連續假期即將到來，民政局、觀光局、工務局、勞工局、及衛生局於市政會議中分別簡報重要道路、觀光景區、公園綠地等重點場域環境維護，以及年終歲修辦理職安稽查與防疫業務報告。陳其邁指示相關單位應配合場域管理與設施維護，持續落實環境清潔與草坪維護，提供優質遊憩品質。

▲陳其邁關心冬日遊樂園周邊場域停車及環境整備，指示相關單位應落實場域維護，讓民眾感受歡樂節慶氛圍。

公共安全方面，市府整合公私部門資源共同守護勞工安全，除榮獲六都唯一蟬聯2屆勞動部「政府機關推動職業安全衛生績效評核」優等獎，114年重大職災死亡人數降至24人，為陳其邁上任以來新低亦是縣市合併後最低紀錄，展現市府推動職安具體成果，勞工局為因應春節前歲修、清理及趕工等臨時性作業增加，將持續督導業者落實作業安全；另有關醫療與防疫整備，衛生局提醒民眾防範諾羅病毒、漢他病毒及登革熱等傳染病，並持續監控急診狀況、加強醫療院所通報機制、辦理權管場域環境整頓、清消及滅鼠作業，針對市場、廟宇、觀光景點及工地於春節前完成巡檢，避免積水孳生病媒蚊，守護市民朋友的健康。（圖／記者王雯玲翻攝）