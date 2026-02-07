春節連假必訪 口湖休息站「三寶」烏魚子、鰻魚、台灣鯛免費試吃帶回家

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府攜手小農聯盟福利中心，7日在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，主打烏魚子、鰻魚及台灣鯛等在地特色水產，吸引春節連假行經的民眾駐足選購。

記者會現場氣氛熱絡，雲林縣長張麗善與台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠、公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚，共同以雲林在地食材製作創意料理「果漾烏金串」，並展示台灣鯛「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕及蔬果鰻鰻等佳餚，供旅客現場試吃。張麗善表示，雲林為全台重要農漁大縣，縣府透過「雲林良品」及「雲林嚴選」等通路，將優質農漁產品導入休息站、超市及量販店，方便民眾返鄉、旅遊或採買年貨。

廣告 廣告

張麗善指出，此次推出的「口湖三寶」不僅品質優良、風味出眾，也是團圓飯及年節送禮的最佳選擇。她邀請全國民眾行經台61線口湖及沿線休息站時，務必進站品嚐與選購最新鮮的雲林農漁產品，支持在地農漁業。

台灣在地農經整合協會執行長吳瑞忠表示，「口湖三寶」除在口湖休息站販售外，也同步上架新竹新豐、台中大安等多處濱海休息站，方便春節連假期間南來北往旅客品嚐。各休息站亦提供免費試吃活動，讓民眾親身體驗雲林農漁產品的鮮美與誠意。

公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚指出，台61線為春節重要疏運道路，沿線休息站兼具行車休憩與在地特色展售功能。口湖休息站歷史悠久，匯集豐富水產與伴手禮，歡迎用路人安心行車、快樂消費。

雲林縣政府農業處補充，民眾除可於實體休息站購買，也可透過小農聯盟福利專賣店、揪愛雲林LINE團購及雲林良品電商平台訂購，輕鬆宅配到家，讓「過客變嚐客」，隨時享用雲林在地農漁產品。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）