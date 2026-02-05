春節連假快到了 台中公有路邊停車格除夕至初四暫停收費

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市交通局表示，今年春節連假共9天，百貨公司、商圈及大甲鎮瀾宮等熱門觀光景點皆實施交通管制；同時，為方便民眾春節停車，台中市自2月16日(除夕)至2月20日(初四)，公有路邊汽、機車停車格暫停收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。

交通局長葉昭甫表示，2月16日(除夕)為連假第3天，預期有助分散返鄉車流，民眾可下載「台中交通網」App掌握即時路況，讓行車更順暢。

葉昭甫表示，高鐵於2月13日至2月23日疏運期間，加開395班次列車，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，台鐵也於2月12日至2月23日全線加開各級列車，共計323班；另，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

交通局表示，在國道管制措施部分，2月19日(初三)、2月20日(初四)每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道實施高乘載管制；另2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日12至24時，國1王田雙向入口封閉，禁止車輛進入。

交通局表示，2月14日至2月22日春節連假，國道收費取消每日20公里優惠里程，採單一費率計算，2月17日至2月22日，每日0至5時暫停收費；中部路段部分，國道現有開放路肩措施照常實施，高公局視情況彈性增加開放國1(豐原至台中路段)、國3北向(中港系統至大甲)路肩行駛時段；國道客運業者將視情形加開班次因應。

春節連假期間，國1豐原至大雅路段車流增多，建議民眾改走台74線串接國道4號，避開較會出現交通瓶頸的路段。

