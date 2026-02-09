春節連假恐有2波冷空氣南下 這天「雨勢最強」

春節連假從14日一路放到22日，氣象署表示，周日小年夜（15日）前後天氣大致穩定，除夕（16日）起東北季風增強、氣溫略降，部分地區有局部短暫雨；氣象專家林得恩指出，年假期間不會有寒流，但可能有1至2波冷空氣南下，整體天氣涼爽舒適，不過初四（20 日）起降雨將較為明顯。

氣象署表示，周五至小年夜（13日至15日）各地多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；除夕至初二（16至18日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，預估中部以北與宜花地區低溫約13至17度，南部、台東及澎湖約16至19度。

廣告 廣告

氣象專家林得恩今（9日）在臉書粉專分享，根據氣象署系集模式對溫度與雨量指標的最新預測，今天白天起各地環境水氣減少，天氣將由濕冷轉為乾冷，多雲到晴為主，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨；明（10日）氣溫短暫回升，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏涼。

林得恩表示，春節連假（14至22日）期間，整體氣溫大致接近氣候平均值上下，期間有1至2波冷空氣南下機會，強度介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，屬於涼爽、舒適的天氣型態，但日夜溫差仍大。

林得恩指出，由於春節連假後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，在初四（20日）以後，降雨強度較為顯著，外出建議攜帶雨具。

更多中時新聞網報導

緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人

啦啦隊女孩車禍掛彩 帶傷堅持做公益

具俊曄雕像獻大S 心願已了回韓過年