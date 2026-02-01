春節連假新竹熱門景點車潮易湧現 縣府推替代道路紓堵

新竹縣內灣風景區為重點旅遊勝地，農曆春節連續假期易有大量車潮湧入。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西六福村主題樂園、內灣風景區、尖石溫泉區、北埔老街等風景遊憩區為重點旅遊勝地，農曆春節連續假期，易有大量車潮湧入台3線、118縣道等幹道，車流尖峰時段縣府除了派遣警力交通疏導外，同時也規劃了幾條替代道路。

警察局根據歷次連續假期經驗判斷，每日上午10時至下午18時，轄內主要風景遊憩區易有大量車潮湧入，為避免交通壅塞，縣府規劃替代道路，呼籲開車民眾多利用替代道路，以免壅塞。

其中，關西六福村從國道3號走118縣道、竹18線到六福村；北埔老街從台68線轉北興路走台3線到北埔老街。內灣和尖石風景區規劃替代道路為，關西方向從內灣120線、永豐橋口直走到十分寮路口右轉台3線；往竹東方向從內灣120線到永豐橋左轉，經水防道路、增昌橋、仁愛街或水防道路到台3線，或從內灣大橋走南坪古道，經水防道路、增昌橋、水防道路到台3線。

縣府表示，連假期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於距離內灣約1.2公里外的防汛道路，在「不怕餐廳」後方，可免費停放300輛汽車；或將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。

車流尖峰時段，新竹縣政府將派遣警力於台3線與120縣道路口等處進行交通疏導。(記者廖雪茹攝)

農曆春節連續假期，易有大量車潮湧入台3線等幹道。(記者廖雪茹攝)

春節連假期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。(記者廖雪茹攝)

