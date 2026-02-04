春節連假注意！公路局估：蘇花改初一湧南下最大車流

公路局今天預估，今年春節連假期間，蘇花改將在大年初一（2月17日）湧現南下最大車流。（示意圖／東森新聞）





115年春節連續假期為115年2月14日(星期六)至115年2月22日(星期日)止共9日，公路局東區養護工程分局表示，預估春節連續假期前段(2/14~2/16)南下返鄉車流將陸續湧現，蘇花路廊預估第5日(2/17-初一)將出現南下最大車潮，南下全日交通量約16,600輛次/日，當日首波車潮將自5時起湧現，壅塞情形預計將持續至16時以後緩解；假期中段(2/18~2/19)則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段(2/20~2/22)則將以北上返回工作地旅次為主，預估第8日(2/21-初五)將出現北上車流高峰，北上全日交通量約21,000輛次/日，車潮將自10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至翌日1時後緩解。

廣告 廣告

公路局東區養護工程分局也表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩(緊急空間)措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。

因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，115年春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、115年2月14日：6時至10時(南向)。

二、115年2月15日至2月16日：6時至13時(南向)。

三、115年2月17日至2月19日：4時至17時(雙向)。

四、115年2月20日至2月21日：12時至20時(北向)。

五、115年2月22日：12時至18時(北向)。

公路局東區養護工程分局針對中橫公路於115年2月14日至115年2月22日訂定為期9天之春節連假管制放行措施，本次淨空時段為管制區間內只出不進，管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災清坍，不除延後或暫停放行。

一、關原~天祥(114.6k~167.7k)：

(一)管制放行時段：每日7時至16時30分不實施管制。

(二)夜間封路時段：16時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

二、天祥~閣口(167.7k~184.5k)：

(一)管制放行時段：每日7時至17時30分，採單向輪放方式，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。

1.天祥往閣口(東行方向)：每日6次放行(單向時段10時至10時30分、 12時至12時30分、14時至14時30分、16時至16時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

2.閣口往天祥(西行方向)：每日6次放行(單向時段9時至9時30分、11時至11時30分、13時至13時30分、15時至15時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分。)

(二)夜間封路時段：17時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

最後也提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用，祝大家行車平安。

更多東森新聞報導

搶買「俗」年菜！ 桃園13家市場搶推過年福袋

貓之日商機！ 超商打造超大「毛貓裝置」吸睛

會員注意！好市多2026春節營業出爐 這天別白跑

