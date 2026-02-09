春節連假澎湖醫療不打烊 部澎與三總澎湖醫院開設特別門診

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春節連假，醫療不打烊、安心過 好年！三總澎湖分院自初一(2 月17日)起，即開設全日特別門診，衛生福利部澎湖醫院2月17、18日開設呼吸道傳染病門診，以方便民眾假日找不到醫生的窘迫，民眾如有醫療需求可至2院就醫。

農曆春節連續假期，各行各業均屬休假狀態，各個開業診所同樣在休假期間無法提供看診服務。春節期間氣候偏冷，除了流行性感冒盛行，幼兒亦可能有感染腸病毒的風險，年假期間更有因大吃大喝所造成的腸胃不適，極需就醫看診。

三總澎湖分院考量假日期間，地區醫療能量偏低，因此除了急診全天候開設外，自2月17日起每日上、下午開設大內科、大外科及兒科門診，可為民眾提供醫療服務，2月20日(初四)所有門診全部恢復正常服務。另外慢性病連續處方箋給藥屆滿，可提前自2月2日起針對回診處方給藥或預領下個月(次)用藥。

另外，部立澎湖醫院2月16、19、20日上午外科、骨科、內科、心臟內科、身心內科及呼吸道傳染病門診；17、18日呼吸道傳染病特別門診(急診室掛號)。

