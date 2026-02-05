春節連假玩台北注意！景點周邊交通管制、停車費新規一次看

春節9天連假將至，北市交通局依年貨採買、返鄉、走春及收假分流規畫，盼降低塞車衝擊、確保交通順暢。（張珈瑄攝）

春節9天連假將至，北市交通局依年貨採買、返鄉、走春及收假分流規畫，年貨採買期人潮集中於迪化街、百貨商圈；走春參拜期間，陽明山花季、關渡宮、台北市立動物園及廟宇周邊，預期將湧入大量遊客。交通局針對易壅塞路段加強疏導，同步調整停車費率及管制措施，盼降低塞車衝擊、確保交通順暢。

交通局交通治理科長朱宸佐表示，春節交通重點疏運可分為，「1月17日至2月14日年貨採買」，人潮、車潮多集中在市場、大賣場和百貨公司，每日下午2時至7時車流量較大 ；「2月13日至16日返鄉」，在轉運站、交流道、台鐵及高鐵車站、機場為疏運熱點；「14日至22日走春參拜」，在熱門景點如陽明山花季、關渡宮、動物園及參拜廟宇，預期將湧入大量遊客 ；「19日至22日收假」，須特別留意返程車流致聯外橋樑回堵的狀況。

朱宸佐指出，依往年路況推估，市民大道、民族西路、民族東路、承德路、南京西路、建國南北路、基隆路等20個路段晴天時就易壅塞；光復南北路、羅斯福路、復興南北路、堤頂大道、信義路、和平東路等34個路段則會在雨天塞車；另台北市境內過年人潮較少，故交流道無高乘載砸道管制措施。

朱宸佐說，在公共運輸上，春節前將加密公車班次，方便民眾年貨採買；春節期間加強景點公車輸運以及YouBike車輛調度；收假期間則視人潮加密公車及捷運班次；此外，11日至22日將實施計程車春節加成，起價額外加30元。

朱宸佐也提及，針對停車措施，春節前會調漲條車費率，年貨大街周邊大稻埕、朝陽公園、塔城公園、3號水門堤外及5號水門堤外停車場等，費率提高至50至80元；信義商圈周邊松壽廣場、府前廣場、信義廣場等地下停車場，每個假日上午10時至晚上8時，停車費率調整為每小時80元；16日（ 除夕）全市路邊停車格均暫停收費；春節期間，原周日收費路邊停車場仍實施收費，其餘停車格暫停收費；路外停車場包括立體、地下、高架橋下、平面則維持原費率。

北市停管處營運科長李杰儒表示，依據去年經驗，若天候狀況良好，前往動物園的遊客會明顯增加，周邊停車場會出現汽車排隊等候情形，今年跟周邊分局檢討，考量過年期間團客需求低，將對路邊大客車車格實施相關管制，並視小型車停車需求做動態開放大客車車格供小客車停放，另北市過年期間商圈周邊維持原本收費，動物園周邊也照常收費，大客車車格開放小型車停放也比照小型車收費方式；而關渡宮原先就有大量人潮前往走春，加上近期恐龍樂園吸引遊憩民眾，停車場收費計次50元，過年期間計時30元。

