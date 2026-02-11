春節連假竹市交管啟動！避壅塞熱點、替代道路資訊一次看
農曆春節9天連假（2月14日至2月22日）即將到來，為確保新竹市春節期間交通順暢並防範事故發生，新竹市警察局針對國道替代道路、熱門景點及市區核心商圈，規畫交通疏導措施，讓市民與遊客平安過好年。
市長高虹安表示，為分散春節連假車流，警察局配合公路局北區養護工程分局針對西濱公路（台15、61線）實施管制，台68線南寮端銜接台15線南下出口匝道將封閉，請改由主線終點經榮濱路繞行；台15線重點路口將於2月14日、17日、18日（南下日間）及2月20日-22日（北上傍晚）派駐義交疏導。
高虹安提到，針對台鐵新竹車站、巨城及大遠百商圈、城隍廟、動物園、波光市集及17公里海岸線等觀光熱點，以及光復路、慈雲路等主要聯外幹道，警察局將視人車潮狀況機動加強執勤，請用路人提前規畫動線，以避開壅塞路段。
市警局長陳源輝指出，春節期間請用路人提早規畫行程並善用大眾運輸，行車時務必保持車距、嚴禁酒駕與疲勞駕駛，並配合指揮維持路口淨空，共同守護交通順暢與行車平安。
市警局補充，春節是重要的傳統節日，提醒市民朋友出門前可先查詢路況，避開壅塞路段與時段，春節期間車流量大，行車請務必保持安全距離、耐心禮讓行人，確保新春一路平安，行車時時順暢。
更多中時新聞網報導
2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起
活化再利用 金門、嘉義老戲院重生
數位紅包錢滾錢 股票禮品卡夯
其他人也在看
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
去年才升職！同事「吃完尾牙」突遭資遣⋯他心冷 原因曝網點殘酷真相
辛苦工作一年大家最期待的就是年終獎金，許多人會刻意等到過年後再離職，就是為想要等領年終，不過有民眾卻不是主動離職，明明是去年才剛升職，卻在尾牙過後突遭待了6年的公司資遣，理由竟是「請假太多」，事件曝光後引來網友不同看法。
藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？
國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
鄭麗文喊「接受身為中國人」！最新民調超慘
[NOWnews今日新聞]震傳媒今（11）日公布最新議題民調。針對國民黨主席鄭麗文要台灣人接受自己身為中國人，26.4%受訪者表示接受、63.5%不接受。在政黨傾向中，92.7%民進黨不支持鄭麗文的說...
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。