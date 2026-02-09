春節連假臺中港服務不打烊 確保港口作業順暢

臺中港全區鳥瞰圖。（圖：臺中港務分公司提供）

因應一一五年春節九天連續假期（二月十四日至二月二十二日），臺中港務分公司宣布，全面維持港口營運量能，落實「春節期間港口服務不打烊」理念，確保航商與貨主於春節期間仍能安心運作、順利通行。

臺中港務分公司說明，春節期間港口將維持二十四小時引水、船舶交通服務、船席指泊及港勤船舶調派服務，監控中心也全天候運作，負責港區聯絡事項及緊急事故通報與協調聯繫；拖船、交通船及帶解纜等作業都採輪班制維持廿四小時服務，加水站也比照平日提供服務，確保港口各項作業不中斷。

臺中港貨櫃業者春節營運時間，長榮貨櫃裝卸於農曆除夕（二月十六日）當日船舶作業至下午四時後停止作業，並於農曆正月初二（二月十八日）上午八時開工作業；萬海貨櫃裝卸於除夕當日船舶作業至下午四時後停止作業，並於農曆正月初一（二月十七日）上午八時開工作業；中國貨櫃裝卸則於除夕中午十二時後停止作業，並於農曆正月初二（二月十八日）上午八時開工作業。

其他貨類業者方面，東森國際股份有限公司自農曆除夕至農曆正月初三（二月十六日至十九日）停止作業，並於農曆正月初四（二月二十日）上午八時正式開工作業；管道、石化品、砂石及台電、安順公司煤炭等專業碼頭，則依航商需求採輪班方式於春節期間持續作業。一般散雜貨裝卸於農曆除夕（二月十六日）當日船舶作業至中午十二時止，若全船作業未能於中午十二時完成者，則延長至下午四時為止；農曆正月初一至初二（二月十七日至十八日）停止作業，並於農曆正月初三（二月十九日）上午八時正式開工作業。

臺中港務分公司指出，春節九天連假期間臺中港無客輪預報航班進出，各單位已於節前完成各項災害防救及應變整備作業，並於春節連假期間持續掌握商港區域航道、錨地水域及港埠設施狀況，並安排幕僚長輪值，與各救災應變單位保持通聯，共同維護港區安全。

臺中港務分公司提醒，春節期間航商、業者及民眾如有任何服務需求，可洽臺中港務分公司監控中心（二十四小時服務電話：（○四）二六五六二一六四。