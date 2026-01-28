春節連假藥局哪間有開？ 健保快易通即時查詢營業資訊





【NOW健康 吳思奕／台北報導】農曆春節即將來臨，連假期間天氣變化大、聚餐頻繁，感冒、腸胃不適、慢性病藥品不足等狀況特別常見。不少民眾一遇到身體不舒服，第一時間卻卡在「不知道哪裡還有藥局營業」。藥師公會全國聯合會表示，每到春節都會接到許多民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢，顯示「找得到藥局」成為民眾春節用藥安全的關鍵課題。



健保快易通查營業藥局 電話先確認才不會白跑一趟



為協助民眾快速掌握附近營業藥局資訊，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形。操作方式相當簡易，開啟健保快易通App→醫療查詢→就醫院所查詢（清單）→選擇「特約藥局」，即可查看附近藥局名單及回報的營業時段。藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，公會同步提供操作教學影片，幫助民眾快速查詢藥局資訊。

廣告 廣告



黃彥儒提醒，健保快易通系統所顯示的營業資訊，為藥局事前回報的資料，實務上仍可能因人力調度或臨時狀況導致營業時間有所變動。建議民眾依系統查詢到藥局後，可先撥打電話確認實際營業時間，以免白跑一趟。



全國藥局春節加成獎勵 藥局須於2月6日前完成登錄



藥師公會全聯會也提醒全國藥局，欲適用115年度全民健康保險春節加成獎勵方案，須於健保資訊網服務系統（VPN）登錄春節開診或調劑時段資訊，登錄期限為2026年2月6日（五）前，未完成登錄者將無法核付相關加成獎勵。呼籲藥局務必及早完成登錄，確保自身權益。



社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、也最即時的健康守門員。春節期間若有用藥相關需求，皆可向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，陪伴民眾安心過好年，落實「藥師在的地方，就是安心的所在」。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸隱形眼鏡過勞恐導致眼睛乾澀？ 醫揭乾眼不適背後真相

▸靜脈曲張5大後天危險因子不可不防 4大預防重點一次看