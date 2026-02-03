春節連假衝紫南宮注意！ 初一至初六啟動交管「這樣走」才不塞

竹山紫南宮土地公香火鼎盛，信眾於尾牙帶金雞回娘家接受加持，向土地公致謝，也為來年祈福。（楊靜茹攝）

竹山紫南宮土地公香火鼎盛，每年元旦吸引逾10萬信眾排隊領取招財錢母，順道擲筊求發財金，公路局公布，大年初一至初六竹山紫南宮周邊啟動春運交管，用路人一律經竹山消訓中心進紫南宮。

竹山紫南宮主委莊秋安表示，土地公是地方的守護神，掌管地方平安、土地與財富，依民間習俗每月農曆初二、十六祭拜土地公稱「做牙」，其中農曆2月初二稱「頭牙」，象徵新年度開始，也視同土地公生日，農曆12月16日是一年當中最後一次「做牙」，稱為「尾牙」，信眾特地到廟裡向土地公致謝，也為來年祈福。

廣告 廣告

竹山紫南宮主委莊秋安陪鴻海錢媽媽黃秋蓮答謝土地公，祈求來年事事順利。（竹山紫南宮提供／楊靜茹南投傳真）

公路局指出，每年農曆春節期間，大批信眾湧入竹山紫南宮行春祈福，幾乎每天超過10萬信眾參拜，為了防止聯外道路壅塞回堵，因此17日至22日、即大年初一至初六啟動分流管制，屆時用路人不論從名間或從竹山交流道往竹山紫南宮，須沿台3線經竹山消訓中心進入廟區，避免車流湧入台3丙線導致聚落塞車。

更多中時新聞網報導

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆

MLB》報答洋基 貝林傑不打經典賽