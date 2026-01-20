春節連假要來了！中國人還抵制日本嗎？飯店機場現況曝 旅客：政治歸政治

農曆春節旅遊旺季要來了，中國人還抵制日本嗎？京都、札幌的實際情況曝光。（讀者提供）

中國政府因為不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，去年11月起呼籲避免前往日本，中國的航空公司更開放免費取消、改機票到今年3月下旬。農曆春節即將在2月中到來，中國連假旅遊旺季是否會繼續將日本排除在外？近日有日本媒體實際採訪旅遊業者與中國旅客，了解目前的真實情況。

日本國土交通大臣金子恭之今（20日）在記者會上透露，2025年訪日外國旅客人數增加16%，首度突破4,000萬人大關，預計來到4,270萬人；中國約佔整體的2成，但12月因為「限遊令」、比去年同期減少約45%。

廣告 廣告

日媒《NNN》近日報導，中國呼籲避免赴日旅遊已經2個多月，實際到京都與札幌調查住宿狀況後發現，影響程度似乎因地區而有所不同，如今隨著春節即將到來，也有數據顯示住宿預約正在增加。

報導指出，根據日本政府觀光廳的數據來看，去年的中國旅客明顯比前年多，但在11月後明顯下滑，不過若和前年相比，仍增加3%。

中國旅客減少 飯店是否受影響？

《NNN》記者來到去年中國旅客人數居冠的京都，不同的飯店受影響的情況不同，有些表示幾乎沒影響，但也有些譯者透露去年12月起中國旅客接連取消訂房、空房明顯增加，前年每晚房價約1萬2,000至1萬4,000日圓，去年降至8,000至9,000日圓。

通常每年1到2月是京都的旅遊淡季，飯店價格本來就有下降趨勢，今年的價格可能還會更低，因此京都市觀光協會也表示，非常歡迎日本國內旅客前來旅遊，認為對於那些覺得外國人太多的日本人來說，現在或許是一個出遊的好時機。

札幌近半旅館沒影響 台韓遊客補缺口

中國遊客冬天最愛的旅遊地點則是北海道，根據札幌飯店旅館協同組合調查，有31%的業者反映「出現取消訂房情況」，但也有48%表示「幾乎沒有影響」。

函館的五稜郭塔雖因中國觀光客減少，但來自台灣與韓國的旅客卻有所增加，也許因為外國旅客仍能補上缺口，才會讓近半業者認為沒有明顯的影響。

農曆新年檔期 中國旅客還來嗎？

根據住宿業者訂房管理系統「tripla」（トリプラ）針對日本2,147家飯店調查了今年春節期間的訂房狀況，預估訂房量比去年增加5成。「tripla」透露，雖然中國團客取消訂單，但個人旅遊反而上升。

他們實際來到中國北京的機場，在前往日本的航班櫃台前訪問中國旅客，有人說：「感覺最近的局勢稍微緩和了，所以決定出發。」但也有人考量情勢變化，把原本的家庭旅遊取消，改成自己獨旅。一名和朋友一起日本的旅客則說：「政治歸政治、個人歸個人。我認為日本還是友善的，沒看到因為政府呼籲而取消赴日的人」。

上海小月國際旅行社的社長肖廷福也說，現在前往日本的旅遊，95%以上都是個人行程，而不是團體旅遊。將日本和中國的關係形容成「夫妻」，偶爾會吵架，但過一段時間後，關係應該會緩和。

更多鏡週刊報導

中國人不去很傷？ 日本2025外國旅客「大增16%」總人次、消費創新高

日本食品消費稅有望「2年內降為0」！ 高市早苗拚加速：我的個人心願

曾獲封百大巨乳 27歲寫真女星「引退5天後病逝」！母證實：已走完人生旅程