春節連假要出國 帶太多錢慘了？海關大獵殺「這筆錢」最危險

財經中心／李宜樺報導

春節連假將至，財政部提醒旅客現金攜帶限額，新台幣不得超過10萬元。若攜帶現金或黃金超額未申報，海關可依法沒入或開罰。（圖／財政部提供）

農曆新年假期即將到來，許多民眾早已安排好出國行程。不過在興奮換匯、準備大採購之餘，千萬別讓一時的疏忽毀了假期！財政部特別發出最後通牒，提醒旅客出入境臺灣時，針對現金及黃金等貴重物品有嚴格限額。一旦攜帶超過規定且未誠實申報，海關將祭出「沒入」鐵腕，讓你辛苦存的血汗錢瞬間充公。

沒報直接沒收！這六類東西出入境最容易踩雷

根據洗錢防制政策，每名旅客不分年齡，出入境時針對六大類物品都有個別計算的限額。首先，國人最常用的「新臺幣」限額為10萬元；「人民幣」則以2萬元為限。至於「其他外幣」及「無記名有價證券」，總面額不得超過等值美金1萬元。值得注意的是，這些限額是「每人每項個別計算」，別以為把錢塞在小孩的錢包裡就能過關，海關在通關時可是會睜大眼睛緊盯。

申報不是萬靈丹？這兩款錢報了也帶不走

許多民眾誤以為「只要申報就能帶無限量現金」，這其實是最大的誤區！財政部警告，新臺幣與人民幣即便主動申報，超過限額的部分依然「不能攜入或攜出」。如果是入境旅客，超額的部分必須自行封存於海關，等出境時再領回；如果是出境旅客，超額部分則是直接不准帶走。只有外幣與有價證券在經申報後，才能全數攜帶。不想在機場臨櫃前跟海關大玩「分手擂台」，一定要算準金額。

閃瞎眼也要罰！鑽石黃金超過這金額就危險

除了現金，金飾與珠寶也是海關鎖定的重點。黃金的限額為總價值美金2萬元；而超過自用目的之鑽石、寶石、白金，總價值若超過新臺幣50萬元，同樣在管制範圍。若金飾總值超過美金2萬元，還得另外向貿易署申請輸入出許可證，並走正式報關手續。不想在紅線檯前被攔下，或被懷疑有洗錢嫌疑，最好還是多利用信用卡或電子支付，既省麻煩又安全。

