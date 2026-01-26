春節連假要到了！國道實施高乘載管制 資訊一次看
春節9天連假將至，高速公路局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72到78百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。
為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。重要路口之高乘載預告標誌採圖形化設計：以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容簡潔明瞭，可有效縮短用路人判讀時間。設於匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。
今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段如下：
一、國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口：2月19日～2月20日（初三至初四），每日13至18時。
二、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口：2月18日～2月21日（初二至初五），每日13至18時。
因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道，故請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。
高公局：春節連假國道實施高乘載管制 用路人請依標誌指示行駛
春節九天連假將至，國道車流量預期明顯增加，高速公路局（下稱高公局）預估，北返車潮將集中於初三至初四，北向交通量預估達七十二至七十八百萬延車公里，約為平日之一點六倍；另國道五號北向交通量則於初二至初五期間較高，並於初五達到最高峰。為有效分散車流並維持國道順暢，該局將於特定時段與路段實施高乘載管制，請用路人配合現場標誌指示行駛。為協助民眾快速掌握管制資訊，高公局已於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。其中，重要路口高乘載預告標誌採圖形化設計，以綠底白字標示管制路線與方向、紅底白字標示管制車種與人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容清楚易懂，可縮短用路人判讀時間。至於匝道入口之標誌，因須作為執法依據，仍採紅底白字的文字型禁制告示牌。今年春節連假國道高乘載管制路段 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
