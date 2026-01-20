春節連假訂房率全台第一 嘉義市生活風景成為旅客首選

文化路夜市是嘉義市人氣最高的景點，也是全國夜市觀光人次第一。（圖：嘉義市政府提供）

今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署公布春節連假30天前各縣市飯店訂房數據，嘉義市春節連假平均訂房率達55.91%，居全台之冠。其中，大年初二訂房率高達73.28%。（龐清廉報導）

嘉義市近年來觀光能量明顯成長，依據交通部觀光署統計，2019年嘉義市觀光人次每年維持在百萬級規模；至2024年已突破2,600萬人次，整體成長約17倍。顯示嘉義市不僅具備返鄉需求，也逐漸成為旅客願意停留、深度走訪的旅遊城市之一。

嘉義市立美術館為全台博物館類參觀人次最多的場館。（圖：嘉義市政府提供）

依觀光署統計，文化路夜市是嘉義市人氣最高的景點，也是全國夜市觀光人次第一；而嘉義市立美術館則為全台博物館類人次最高的場館，顯示嘉義市在庶民生活場域與文化空間兩端，同時具備吸引力，逐步形塑多元且均衡的城市旅遊結構。

嘉義市觀光人數不斷增加，也反映在飯店訂房率上。以即將到來的春節9天連假來說，嘉義市平均訂房率已達55.91%，暫居全台之冠。包括初夕到初三，都在6成以上，而大年初二訂房率更達到73.28%。

交通部觀光署公布春節前30天，各縣市旅宿訂房率，嘉義市排名第一。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，市府在全力拚經濟、照顧民生的同時，也持續把觀光視為帶動城市發展的重要引擎。市府與旅宿業、觀光產業夥伴致力改善旅遊環境、提升住宿品質，獲得民眾認同，不少旅客都願意來嘉義市旅遊住宿，甚至一來再來。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬進一步說明，觀光人次大幅成長並非集中於單一景點，而是反映在不同類型場域的整體表現。從旅客行為觀察，來嘉義市的旅客年齡層正逐漸下降，自由行比例穩定提升，旅遊動機不再只停留於單一美食，而是深入老屋空間、咖啡文化與街區日常。市府近年亦透過影視協拍，讓更多人從影像中看見嘉義市的城市樣貌，進一步轉化為實地造訪與停留，為城市觀光累積長期動能。